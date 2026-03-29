Otizmli Gençten Leylek ve Balıkçıya Resim Hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otizmli Gençten Leylek ve Balıkçıya Resim Hediyesi

29.03.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Dökücü, Yaren leylek ve Adem Yılmaz'ın dostluğunu resmedip hediye etti, mutlu anlar yaşandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğu otizmli genç tarafından resmedildi.

Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi"yle tanınan ve göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a gelen Yaren, Türkiye'nin dört bir yanından ilgi görüyor.

Yaren leyleğin, göl manzaralı yuvasının bulunduğu mahallede balıkçı Yılmaz'ın kayığındaki geleneksel pozu, İstanbul'da yaşayan 19 yaşındaki otizmli Ali Dökücü'nün de dikkatini çekti.

Çizim yapmaya ilgisi olan ve bu yeteneğiyle farklı farklı konuları ele alan Dökücü, bu kez de sembol fotoğrafı tuvaline yansıttı.

Eskikaraağaç'a gelerek Adem Yılmaz ile tanışan Dökücü, çizdiği resmi de kendisine hediye etti.

Ali Dökücü, AA muhabirine, Yaren ve Adem Yılmaz'ı merak ettiğini ve buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Bu buluşmanın hayali olduğunu belirten Dökücü, çok duygulandığını ifade etti.

"Mutluluk verici"

Adem Yılmaz da dostluk hikayelerine ilginin sürekli arttığını dile getirdi.

Bu tür hediyelerin de kendisini gururlandırdığını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hediyeyi ömür boyu saklayacağım. Gerçekten memnuniyet verici bir durum. Ali gibi çocuklar böyle çizimler yaparak, bana getiriyorlar. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Yaren, köyümüzün sembolü oldu. Bu bize mutluluk veriyor. Tüm halkımız da artık bağrına bastı. O yüzden çok mutluluk verici. Çok insan geliyor. Onlarla tanışıyoruz. Sandal turu yapıyoruz."

"Ali, hikayenin kahramanlarını canlı görmeyi hep hayal ediyordu"

Ali Dökücü'nün annesi Ahu Kamacı ise oğlunun erken yaşlarda hayvanları çizmeye başladığını söyledi.

Yaren leyleğin hikayesinin de bu yönden Ali'nin çok dikkatini çektiğini belirten Kamacı, şunları kaydetti:

"Haberlerden gördüğümüz sembol olan bir fotoğraf vardı. Ali hemen onu çizmek istediğini söyledi. Biz de zaten onunla birlikte bu sevinci yaşadık. Resim bittikten sonra gelip hediye etmek istedik. Ali, hikayenin kahramanlarını canlı görmeyi hep hayal ediyordu. Hem bu hayalini tabloya yansıttı hem de gelip gördü. Çok mutluyuz. Çok keyif verici bir ortam var. Cennet gibi bir yer. Yaren gerçekten doğru adresi seçmiş."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Kültür, Güncel, Sanat, Bursa, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
4 yıldır süren savaşta bir ilk Putin zor durumda 4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda

11:55
İran: ABD kamuoyunda müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
11:15
Dubai felaketi yaşıyor! Havalimanı dev bir havuza, yollar bataklığa döndü
10:58
Mert Hakan'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı
10:37
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
10:27
Futbolcu cinayetinde "konum" gerçeği ortaya çıktı! Aleyna'dan kritik itiraf
10:26
Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kızın geçirdiği kazada yeni gelişme! Zamanlama manidar
10:13
Savaşta yeni cephe açıldı! Husiler'den İsrail'e saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 12:11:48. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.