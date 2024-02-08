Otizmli öğrenci, öğretmen tarafından sopayla dövüldü - Son Dakika
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Otizmli öğrenci, öğretmen tarafından sopayla dövüldü

Otizmli öğrenci, öğretmen tarafından sopayla dövüldü

Büyükçekmece'de faaliyet gösteren otizm spor okuluna giden zihinsel engelli bir öğrencinin, öğretmeni tarafından sopayla darbedildiği iddia edildi. Anne şikayetçi olurken öğretmenin, hakkında açılan soruşturmanın ardından tutuklandığı belirtildi.

08.02.2024 15:22
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İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösteren bir otizm spor okuluna giden yüzde 70 zihinsel engelli Kadir A., öğretmen Veysel B. tarafından darbedildi. Yaşanan olay 6 Şubat Salı akşamı Kadir A.'nın spor merkezinden döndükten sonra annesine, "Anne öğretmen sopayla beni dövdü, boğazımı sıktı, bacağıma vurdu" demesiyle ortaya çıktı. Annenin şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan soruşturmanın ardından öğretmen Veysel B. tutuklandı.

VÜCUDUNDAKİ MORLUKLAR DELİL OLARAK SUNULDU

Oğlunun tişörtünü çıkaran kadın, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklarla karşılaştı. Çocuğuyla hastaneye giden anne, tedavi işlemlerinin ardından Kumburgaz Polis Merkezi'ne gitti. Anne, oğlunu darbeden öğretmen Veysel B.'den şikayetçi oldu. Anne, oğlu Kadir A.'nın vücudundaki morlukların fotoğraflarını da polis ekiplerine delil olarak sundu. Yapılan soruşturmanın ardından öğretmen Veysel B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otizmli öğrenci, öğretmen tarafından sopayla dövüldü

"BU DAYAK DEĞİL İŞKENCE"

Engelli çocuğunun dövülmesiyle ilgili konuşan anne, "Anne öğretmen beni dövdü' dedi. Ben de tabi sordum 'Neyle dövdü, nasıl dövdü' dedim. Sopayla ellerine, dizlerine vurduğunu, boğazını sıktığını söyledi. Ben de hemen müdürünü aradım. 'Telli hanım böyle bir şey yoktur' falan dedi. 'Hocam bugün kim çalıştırdı benim çocuğumu' dedim. İsmini verdi, söylemek istemiyorum ismini canavar. Yani artık ismini bile anmak istemiyorum. Daha önce hiç görmedim, tanışmadım, bana böyle bir şey söylemediler. 'Hocam dedim Kadir dövüldüğünü söyledi', 'Yok öyle şey olmaz, ben kameralara falan bakıp size bilgi vereceğim" dedi.

Otizmli öğrenci, öğretmen tarafından sopayla dövüldü

O anda çocuğum geldi,. 'Anne bakar mısın Kadir'in durumuna' dedi. Eli kıpkırmızı olmuştu neyle vurduğunu bilmiyorum. Eşofmanını indirdim, indirmez olaydım. Söyledikçe o anı yaşıyorum ben. Yani bu çocuk işkence görmüş, dayak değil. Hemen görür görmez okul müdürüne gönderdim, 'Hocam kadir bu durumda' dedim. 'Telli hanım yarın gelin konuşalım' dedi. Avukatlarla hemen hastaneye gittik, darp raporunu aldık, sonra karakola gittik. Lütfen herkes cezasını görsün." ifadelerini kullandı.

"UZUN SÜREDİR VE SİSTEMATİK ŞEKİLDE ŞİDDETE MARUZ KALDI"

Konuyla ilgili konuşan Avukat Mehmet Atasoy, "Müvekkilim Telli A.'nın yüzde 70 engelli raporu bulunan otizmli oğlu Kadir'in darp sonucunda vücudunun bir çok yerinde morarmalar ve ekimozlar oluşmuştur. Bu morarmalar ve ekimozlara bakıldığında müvekkilimin oğlunun uzun süredir ve sistematik bir şekilde bu fiillere maruz kaldığı görülmektedir.

Biz şüphelinin en üst sınırda cezalandırılması ve de bedenen ve ruhen kendini savunamayacak olan bireylere karşı, bu suçu bir daha işlememesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Basar: şimdi çıkar o an çok sinirliydim zaten son günlerde piskolojim iyi değildi çok pişmanım deeeeeeeeerrr vedeeeeee sonunu biliyorsunuz söylememe gerek yok ama bana göre cezası 5 yıl hapi cezası indirimsiz katıksız ve en kalabalık hücrede yatması 57 3 Yanıtla
  • Erkut Köse: Sevmediğin işi neden yaparsın zorlamı yaptırıyorlar gel yap diyen varmı yaparım diyorsun ne insan sevgin ne çocuk sevgin ne engelli sevgin hiç bir şey yok bu işi yapıyorlar 49 2 Yanıtla
  • Nur Ünlü: Bir otizimliye bunu yapan ne kadar pislik iş varsa hepsini yapar.Bu Veysel B. Kimse deşifre edilip kimsenin hiçbirşeyini emanet etmemesi gerekir çünkü iki gün sonra çıkacak adalet böyle işliyor ?? 23 0 Yanıtla
  • yeşil gözlü: Giyer Bi takım elbise kravat iyi halden çıkar Türkiyede adalet mi var 19 0 Yanıtla
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