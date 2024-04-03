Otizm spektrum bozukluğuyla mücadele eden sanatçı Remzi Yılmaz'ın hazırladığı "Tanıdık Yüzler" sergisi, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde İstanbul Barın Han'da sanatseverlerle buluştu.
Sanat organizasyonu Maumau'nun destekleriyle açılan serginin küratörlüğünü Doç. Dr. Caner Yedikardeş ve Dr. Sultan Burcu Demir üstlendi.
Sergide Yılmaz'ın günlük hayatını masalsı bir biçimde anlattığı çizimler ve seramik eserler bulunuyor. Sergi, aynı zamanda otizm spektrum bozukluğuyla yaşayan bireylerin potansiyelini göstererek bir bakış açısı yakalamayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.
AA muhabirine konuşan küratör Caner Yedikardeş, sergide Yılmaz'ın yaşam deneyiminin sanata yansımasının görüldüğünü belirterek, "Sergide aileden portreler, portrelerle birlikte üretmiş olduğu seramikler, büstler var. Serginin adı da oradan geliyor. Daha önce Ankara'da, İstanbul'da ve Oslo'da bir sergi yaptık, şimdi tekrar İstanbul'dayız. Remzi Yılmaz hem otizmli olup hem artistik tarafını bu kadar yoğun yaşayan ve bunu izleyiciye sunabilen nadir örneklerden biridir." dedi.
Sanatçının annesi Prof. Dr. Meltem Yılmaz, oğlunu sanat ile tanışma süreçlerinden bahsederek, şunları anlattı:
"İlk etapta karikatürler çiziyordu, çizgi kalitesi çok iyiydi ve kararlı bir şekilde çiziyordu. Bu çizimleri abisiyle beraber Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki hocalarımıza danışarak kupalara bastırdık. İlk sergisini 17 yaşında Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açtık. Remzi çizmekten, seramik yapmaktan çok keyif alıyor. Sanatın Remzi'ye de iyi geldiğini düşünüyorum. Ailesi ve çevresiyle iletişimini sanat aracılığıyla kuruyor. Sergi de bu iletişimin nasıl bir araç olabileceğine iyi bir örnek." dedi.
Sergi 4 Mayıs'a kadar saat 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.
Yılmaz'ın otizm farkındalığını artırmak için abisi Tayfun Yılmaz ile aynı konuda kurmuş olduğu "Remo Design" adında bir markası da bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Otizmli Sanatçı Remzi Yılmaz'ın 'Tanıdık Yüzler' Sergisi İstanbul'da Açıldı - Son Dakika
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