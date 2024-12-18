Oto tamir dükkanındaki yangında yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Oto tamir dükkanındaki yangında yaşamını yitirdi

Oto tamir dükkanındaki yangında yaşamını yitirdi

ANTALYA'da bir oto tamir dükkanında çıkan yangında, iş yerinin yazıhanesinde uyuyan Doğan Diken (24) yaşamını yitirdi.

18.12.2024 10:32  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da bir oto tamir dükkanında çıkan yangında, iş yerinin yazıhanesinde uyuyan Doğan Diken (24) yaşamını yitirdi. Yangında, 3 araç ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Aksu ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Er Caddesi'nde, Ayhan A.'ya ait kaportacı dükkanında, dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. İş yerindeki boya ve tiner malzemeleri, yangının büyümesine ve patlamalara yol açtı. Yangın, iş yerine tamir için bırakılan bir servis aracı, otobüs ve otomobile de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin saatler süren çalışmaları sonrası kontrol altına alındı. Yangında iş yeri ve içerisindeki araçlar tamamen yandı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, çevredekilerin ihbarı üzerine yaptığı aramalarda, dükkanın yazıhanesinde yattığı öğrenilen bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, yanmış ceset üzerinde yaptığı parmak izi çalışmalarında, ölen kişinin Doğan Diken olduğunu belirledi. Diken'in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'BİR ANDA PATLAMA SESİ DUYDUM'

Yangını itfaiyeye haber veren Oğuzhan Karabulut, "Bir anda patlama duydum. Patlamayla uyandım. Hemen 112'yi aradım. Her taraf yanmaya başlamıştı. Bayağı büyük hasar var. 3-4 tane araba yandı. İçeride Doğan isimli birisi varmış. Yangının neden çıktığı bilinmiyor, tinerden olabilir. Oksijenle kaynak yaparken patlama da olmuş olabilir" diye konuştu.

Polis ekipleri ise iş yeri sahibi Ayhan A.'nın ifadesine başvurdu. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Antalya, Güncel, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oto tamir dükkanındaki yangında yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
07:24 MasterChef’e Beyza’nın ’’yalnızlığı’’ damga vurdu MasterChef'e Beyza'nın ''yalnızlığı'' damga vurdu
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:21:36. #1.13#
SON DAKİKA: Oto tamir dükkanındaki yangında yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.