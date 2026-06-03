Otobüs Kazasında Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Otobüs Kazasında Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

Otobüs Kazasında Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti
03.06.2026 15:10
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Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden Güli Tayboya ve kızı Fatma Kartal, İzmir'de defnedildi.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpıp yanan yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Güli Tayboya (64) ile kızı Fatma Kartal (37), İzmir'de son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, 31 Mayıs saat 01.30 sıralarında, Aydın- Denizli Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir-Antalya seferini yapan, Mustafa Fevzi Merdün'ün (50) kullandığı Pamukkale Turizm'e ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Sağlık görevlilerinin kontrolünde otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün ile yolcular Civan Şen, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Hayriye Arıkan, Merve Erik, Zehra Eyiol, Kırgızistan uyruklu Güli Tayboya ve Fatma Kartal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAZADA 33 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 33 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 17'si taburcu edilirken, 16 kişinin tedavisinin sürdüğü ve 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler memleketlerine gönderildi. Hayatını kaybeden Güli Tayboya ve kızı Fatma Kartal'ın cenazeleri de İzmir'e getirildi.

MEZARLIK ZİYARETİNE GİDİYORLARMIŞ

Kazada yaşamını yitiren Güli Tayboya'nın, kızı Fatma Kartal ile birlikte 2004 yılında hayatını kaybeden diğer kızı için Alanya'ya mezarlık ziyaretine gittikleri belirtildi.

Anne ve kızı için bugün İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Şeyh Muhammed Mescidi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, anne ve kızın yakınları katıldı. Fatma Kartal'ın 2, Güli Tayboya'nın ise 8 çocuk annesi olduğu ve eşini geçen yıl kaybettiği belirtildi. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızının cenazeleri Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Fatma Kartal, 3. Sayfa, Sarayköy, Denizli, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

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