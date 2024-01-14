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Adana'da Otobüs Şoförü, Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi - Son Dakika
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Adana'da Otobüs Şoförü, Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Adana'da belediye otobüsü şoförü Veli Demirhan, yolcusunun kalp krizi geçirdiğini fark edince güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Babasını kalp krizinden kaybettiğini söyleyen Demirhan, 'O durumu bildiğim için aklıma direkt hastaneye götürmek geldi' dedi.

Adana\'da Otobüs Şoförü, Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi
14.01.2024 - 10:33,  Güncelleme: 10:36
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ADANA'da belediye otobüsü şoförü Veli Demirhan (43), yolcusunun kalp krizi geçirdiğini fark edince güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Babasını kalp krizinden kaybettiğini söyleyen Demirhan, "O durumu bildiğim için aklıma direkt hastaneye götürmek geldi" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 01 ANT 613 plakalı otobüsü kullanan Veli Demirhan, yolculardan birinin fenalaştığını gördü. Otobüsü durduran Demirhan, kimliği öğrenilemeyen kişinin kalp krizi geçirdiğini anlayınca tekrar direksiyona geçti. Demirhan, güzergahından çıkarak hastayı Çukurova Devlet Hastanesi aciline yetiştirdi. Yolcu, tedaviye alınırken Demirhan ise diğer yolculardan özür dileyerek kaldığı yerden yoluna devam etti. Tedaviye alınan yolculunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'BİZİM TELAŞLANMA GİBİ BİR LÜKSÜMÜZ YOK'

Olay anını anlatan şoför Veli Demirhan, "Akşam seferindeyken bir uyarı geldi ve yolcunun fenalaştığını söylediler. Hemen otobüsü sağa çekip baktım ve yolcunun kalp krizi geçirdiğini fark ettim. Kapıları kapatıp hemen en yakın hastaneye gittim. Hastayı acile bıraktık ve ben işime devam ettim. Telaşlanmadım, bizim telaşlanma gibi bir lüksümüz yok. Daha önce de böyle durumlarla karşılaşmıştım. Ben babamı kalp krizinden kaybettim. O durumu bildiğim için aklıma direkt hastaneye götürmek geldi ve ben de öyle yaptım. Hastayı hastaneye bıraktım ve yanında bir yakını vardı ona teslim ettim. Hastaya da 'Benden bir isteğin var mı?' diye sorunca 'Allah razı olsun' dedi. Diğer yolcular da işini gücünü bıraktı. Herkesin başına gelebilir böyle olaylar" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da Otobüs Şoförü, Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi - Son Dakika
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