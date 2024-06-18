Otomobil bagajındaki kurbanlık keçinin görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü

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Bagaja konulup kafa kısmı dışarıda kalan kurbanlık keçinin görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü

-Otomobil bagajındaki kurbanlığın halini görenler gözlerine inanamadı

Kimi tepki gösterdi, kimisi de sürücünün imkanlarının buna yettiğini savundu

ANTALYA - Antalya'da bir otomobilin bagajına konulan kurbanlık keçi görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü. Kafa kısmı dışarıda olan keçinin görüntüsüne çoğu kullanıcı tepki gösterirken, bazı kullanıcılar ise sürücünün imkanlarının buna yettiğini savundu.

Kurban kesimleriyle ilgili tüm Türkiye'den ilginç görüntüler gelmeye devam ederken Antalya'dan gelen bir görüntü ise sosyal medyada tepki çekti. İsmi öğrenilemeyen bir sürücü kurbanlık keçiyi bagaja koydu. Kafa kısmı dışarıda olan keçiyi trafik ışıklarında görenler cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere bazı kullanıcılar tepki gösterirken, bazıları da sürücünün en azından hayvanın nefes almasını sağladığı yönünde yorumlar yaptı.