Otomobil Beylikdüzü\'nde TIR ile İETT otobüsü arasına sıkıştı, ekipler sevk edildi

Otomobil Beylikdüzü'nde TIR ile İETT otobüsü arasına sıkıştı, ekipler sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beylikdüzü'nde bir otomobil, TIR ile İETT otobüsünün arasına girerek sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve ekipler müdahaleye yönlendirildi.
BEYLİKDÜZÜ'nde otomobil, TIR ve İETT otobüsünün karıştığı kaza meydana geldi. Kazada otomobil, TIR ile otobüsün arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: DHA
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