Otomobil Beylikdüzü\'nde TIR ile İETT otobüsü arasına sıkıştı, ekipler sevk edildi

BEYLİKDÜZÜ'nde otomobil, TIR ve İETT otobüsünün karıştığı kaza meydana geldi. Kazada otomobil, TIR ile otobüsün arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.