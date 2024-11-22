Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı, Sürücü Kaçtı - Son Dakika
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Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı, Sürücü Kaçtı

Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı, Sürücü Kaçtı

Bursa Osmangazi'de, park halindeki üç araca çarpan sürücü kaçtı. Olay yeri polisle güvence altına alındı.

22.11.2024 08:46
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, park halindeki üç otomobile çarparak zarar veren otomobilin sürücüsü, aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

Emek Adnan Menderes Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan üç otomobile çarptı.

Kazanın ardından sürücü, otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı.

Gürültü seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda hasar oluşurken çarpan otomobilin içinde alkol şişelerinin olduğu görüldü. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı, Sürücü Kaçtı - Son Dakika

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