Otomobile Kurşun Sıkan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Otomobile Kurşun Sıkan Şüpheli Tutuklandı

İzmir Buca'da otomobili kurşunlayan A.Y. tutuklandı, nedeni alacak tahsili olarak belirlendi.

18.12.2024 12:47
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İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobili kurşunlandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp, Suç Analiz Merkezi büro amirlikleri ile Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde A.K'ye (56) ait otomobile 16 Aralık'ta ateş açılmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştirenin A.Y. (24) olduğunu belirledi.

Gaziemir ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edilen şüpheli, yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, olayı alacağını tahsil edememesinden dolayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, izmir, Buca, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobile Kurşun Sıkan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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