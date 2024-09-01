Overkill, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde konser verdi - Son Dakika
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Overkill, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde konser verdi

Overkill, Zorlu Performans Sanatları Merkezi\'nde konser verdi

Metal müziğin köklü gruplarından Overkill, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Grup, yeni albümleri 'Scorched' ile birlikte sevilen şarkılarını seslendirdi. Vokalist Ellsworth, Türk hayranlarına duydukları özlemi dile getirdi. Overkill, kariyeri boyunca 20 stüdyo albümüne imza attı ve dünya çapında 16 milyondan fazla albüm sattı.

01.09.2024 11:16
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Metal müziğin köklü gruplarından Overkill, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde konser verdi.

"%100 Metal" organizasyonuyla İstanbul'da hayranlarıyla buluşan grup, yeni albümleri "Scorched" ile aynı ismi taşıyan şarkılarıyla konsere başladı.

Vokalde Bobby "Blitz" Ellsworth, basgitarda D.D. Verni, gitarda Dave Linsk ve Derek Tailer, davulda ise Jeramie Kling'in yer aldığı grup "Rotten to the Core", "Bring me the Night", "Mean, Green, Killing Machine", "The Surgeon" ve "Elimination" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Seyircilere hitap eden vokalist Ellsworth, "Buraya en son geldiğimizden bu yana uzun zaman oldu. Sizleri çok özledik. Güler yüzlü Türk hayranlarımızı görmek harika." şeklinde konuştu.

Overkill, en son 26 Eylül 2019'da İstanbul'da konser vermişti.

ABD'nin New Jersey eyaletinde 1980'de "Lubricunts" ismiyle kurulan grup, daha sonra isim değiştirerek bugünkü halini aldı.

Grup, 1987'de çıkardığı "Taking Over" adlı ikinci albümlerinin ardından başarıyı yakalayarak kısa zamanda "thrash metal" türünün en beğenilen isimleri arasında yer aldı.

Kariyeri boyunca 20 stüdyo albümüne imza atan grup, dünya çapında 16 milyondan fazla albüm sattı.

Kaynak: AA

Overkill, istanbul, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Overkill, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde konser verdi - Son Dakika

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