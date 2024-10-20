Oxfam'dan Gazze'deki Saldırıya Kınama

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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'de işbirliği içinde oldukları Kıyı Belediyeleri Su İdaresi (CMWU) çalışanı mühendis ve işçilerin, Han Yunus'taki su altyapısını onarıma giderken düzenlenen İsrail saldırılarında öldürülmesini kınadı.

Oxfam, su mühendisleri ve işçilerden oluşan 4 kişilik ekibin Han Yunus'un Huzaa beldesindeki su altyapısını onarıma giderken, kurumsal oldukları açıkça görülen araçlarının içinde saldırıya uğradığını açıkladı.

CMWU'nun İsrailli kurumlarla koordinasyon içinde olmasına rağmen aracın bombalandığı kaydedilen açıklamada, "Oxfam, stratejik ortaklarımızdan CMWU ile çalışan Huzaa beldesinin 4 su mühendisi ve işçisinin Gazze'de öldürülmesini en sert şekilde kınıyor. CMWU, ortakları ve hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 4 kişinin ölümüyle temiz suya ulaşmanın zor olduğu Gazze'deki insani krizin daha da derinleşeceği vurgulandı.

İsrail'in Gazze saldırıları boyunca çok sayıda mühendis, işçi ve insani yardım çalışanının öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada, "Hepsi Gazze'nin kırılgan haldeki temel hizmetlerini işlevsel halde tutmak için çalışıyordu. CMWU, İsrailli kurumlar ve Filistin Su İdaresiyle koordinasyon içinde olmasına rağmen hedef alındılar." ifadeleri kullanıldı.

"Sivil altyapıya ve onların bakımını yapanlara yönelik saldırılar uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir." değerlendirmesinin yer aldığı açıklamada, sorumluların hukuk karşısında hesap vermesi gerektiği belirtildi.

Bu tür saldırıların açlığı silah olarak kullanmanın bir diğer örneği olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Oxfam, kritik işlerde çalışanlara yönelik bu ve buna benzer saldırıların araştırılması için bağımsız soruşturma talep etmektedir. Ayrıca ateşkes çağrımızı, İsrail'e silah satışlarının hemen durdurulması talebimizi ve İsrail'in siviller ile hayat kurtaracak hizmetleri yerine getirenlere yönelik saldırılarından dolayı hesap vermesini sağlamak üzere uluslararası kamuoyuna yaptığımız çağrımızı yineliyoruz."