Oxfam: Gazze'de Kadın ve Çocuk Ölümleri Rekor Kırdı

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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsrail'in Gazze'de 1 yılda öldürdüğü kadın ve çocuk sayısının, son 20 yıldaki diğer çatışmalarda kayda geçen yıllık ölüm sayılarından daha fazla olduğunu bildirdi.

Oxfam'ın 2004-2021 arasındaki çatışmalardan elde edilen verilere dayanarak hazırladığı yeni analizine göre, bu zamana kadar en yüksek yıllık kadın ölümü 2016'da 2 bin 600 kişiyle Irak'ta kayda geçti. İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ise son 1 yılda 6 binden fazla kadın öldürüldü.

Gazze'de son 1 yılda 11 binden fazla çocuğun öldürüldüğü belirtilen analizde, bu sayının Suriye'deki iç savaşın ilk 2,5 yılı sonunda kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Analizde Gazze'deki hem kadın hem de çocuk ölümlerinin son 20 yıldaki çatışmalarda kaydedilen en yüksek yıllık ölüm sayıları olduğuna vurgu yapıldı.

Ayrıca, Gazze'de son 1 yılda öldürülen çocuk sayısının yine Gazze'de 2005-2022 yılları arasında öldürülen çocuk sayısının toplamının 5 katından fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

Analizde kayıp, kimliği belirlenemeyen veya enkaz altında olduğu düşünülen tahmini 20 bin kişi ise istatistiklere dahil edilmedi.

İsrail'in Gazze'de yaklaşık her 3 saatte bir sivil altyapıyı hedef aldığı belirtilirken geçen sene çatışmalara verilen insani ara dışında son 1 yılın yalnızca 2 gününün bombardımansız geçtiği kaydedildi.

"Uluslararası kamuoyunun etkili aktörleri sağladıkları koşulsuz silah desteğiyle vahşetin işbirlikçisidir"

Analize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oxfam Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sally Abi Khalil, "Uluslararası kamuoyunun etkili aktörleri İsrail'e hesap sormakta başarısız olmanın yanında sağladıkları koşulsuz silah desteğiyle vahşetin işbirlikçisidir." ifadelerini kullandı.

Ufukta bir ateşkes görünmediğini kaydeden Abi Khalil, İsrail'in Gazze saldırılarının etkilerinin nesiller boyunca silinmeyeceğini ifade etti. Abi Khalil, bölgedeki Oxfam çalışanlarının da yerlerinden edildiğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu, birçok düzeyde eşi benzeri görülmemiş bir durum. Tüm nüfus, kıtlığa doğru en hızlı gidişle, çocuk felcinin yeniden ortaya çıkmasıyla ve günlük yaşamın tamamen yıkımıyla karşı karşıya. İsrail'in dokunulmazlık ve uluslararası insancıl hukuktan muaf şekilde serbestçe hareket etmesi sona ermeli. Bu amansız dehşet ve acının devam etmesine izin veremeyiz."

Oxfam'ın partner kuruluşlarından Juzoor Direktörü Umaiyeh Khammash da açıklamasında, "Geçen bir yıl, yükü iki katına çıkan kadınlar için çok yıkıcı oldu. Çoğu aniden ailenin reisi konumuna geldi, yıkımın ortasında hayatta kalma ve bakım işini yürüterek yol aldı. Hamile ve emziren kadınlar, sağlık hizmetlerinin çökmesiyle çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı." değerlendirmesini yaptı.

Khammash, 25 binden fazla çocuğun ebeveynlerinden birini ya da ikisini kaybettiğini vurgulayarak, "Çoğu çocuk kaygı ve fiziki yaralarıyla boğuşuyor. Birçoğu uzuvlarını kaybetti." ifadelerini kullandı.