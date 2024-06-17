Oxfam İngiltere Başkanı: İsrail'e silah satışı ahlaki tutarsızlık - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Oxfam İngiltere Başkanı: İsrail'e silah satışı ahlaki tutarsızlık

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın İngiltere Başkanı Halima Begum, İngiltere'nin Gazze'ye insani yardım gönderip barış çağrısı yaparken İsrail'e silah satışını sürdürmesini, 'ahlaki tutarsızlık' olarak nitelendirdi. Begum, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği mülakatta Oxfam'ın, İsrail'e silah satışını sürdüren İngiltere'ye açılan ilgili bir davaya müdahil olduğunu söyledi.

17.06.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın İngiltere Başkanı Halima Begum, İngiltere'nin Gazze'ye insani yardım gönderip barış çağrısı yaparken İsrail'e silah satışını sürdürmesini, "ahlaki tutarsızlık" olarak nitelendirdi.

Begum, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği mülakatta Oxfam'ın, İsrail'e silah satışını sürdüren İngiltere'ye açılan ilgili bir davaya müdahil olduğunu söyledi.

Yakın zamanda İsrail ve Batı Şeria'da temaslarda bulunan Begum, İngiltere'nin İsrail'e silah satışıyla ilgili duruşuna anlam veremediklerini belirterek, "Satılan malların bütün silah mı silah bileşeni mi olduğunu söylemeniz çok tartışmalı bir konu. Tek tek bileşenler çok sayıda masum insanı öldüren cihazları oluşturuyor. İngiltere'nin bu silah satışlarını durdurması gerekiyor. Hükümet aynı anda hem insani yardım sağlayıp hem bölgede barış özleminden söz edip hem de bomba gönderemez. Bu entelektüel ve ahlaki olarak tutarsızdır." dedi.

İsrail'e silah satışını durdurmaya yönelik yasaların da işlevsiz olduğunu vurgulayan Begum, "Silahların binlerce masum çocuk ve ailesini öldüreceğini bile bile silah satışına neden devam edilir?" diye sordu.

Begum, kendisi Gazze'ye girememesine rağmen tahliye edilen Oxfam çalışanları aracılığıyla bölgedeki insani krize tanıklık ettiğini belirtti.

İngiltere ve ABD'nin geçmişte İsrail'e silah satışını durdurduğunu anımsatan Begum, "(Eski Başbakan) Margaret Thatcher, Lübnan savaşında İsrail'e silah satışını durdurmuştu. (ABD Başkanı) Ronald Reagan da 1982'de misket bombası ihracatını durdurmuştu. Kendisinin 12 Ağustos'ta paramparça olmuş Filistinli çocuk fotoğraflarından etkilendiği ve dönemin İsrail Başbakanı Manachem Begin'e 'Tüm gelecek ilişkilerim bunun devam etmesine bağlı' dediği söylenir." ifadelerini kullandı.

"Gazze'de yaşananlara destek verdiğimiz sürece insanlığımız elimizden kayıp gidecek." değerlendirmesini yapan Begum, Batı'nın İsrail yanlısı duruşunun uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları değerlerini tehlikeye attığına dikkati çekti.

Begum, "Her ülkenin kendisini savunma hakkı vardır ama bunlar uluslararası insancıl hukuku paramparça ederek, sahadaki insan haklarını ihlal ederek olmaz." dedi.

İngiltere'ye göre, İngiltere'nin İsrail'e satılan silahlar, bu ülkenin ithal ettiği silahların yüzde birinden azını oluşturuyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan hukuki değerlendirmelerle silah satışını gözden geçiriyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana iki kere gözden geçirme yapan bakanlık, silah ve askeri malzeme satışını durdurmama kararı almıştı.

Kaynak: AA

The Guardian, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oxfam İngiltere Başkanı: İsrail'e silah satışı ahlaki tutarsızlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 Netanyahu’nun kararı ülkeyi karıştırdı Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak
11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye ’’asgari ücret’’ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye ''asgari ücret'' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:27 Mehmet Şimşek mesajı vermişti Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
13:22 Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı
11:59 Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar
11:59 Mersin’de oltaya yavru köpekbalığı takıldı Mersin'de oltaya yavru köpekbalığı takıldı
11:38 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz’ı anarken duygusal anlar yaşadı Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz'ı anarken duygusal anlar yaşadı
11:27 Bayramda İstanbul’da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi
11:05 MHP’li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı MHP'li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı
10:59 Döviz kurları haftaya düşüşle başladı Döviz kurları haftaya düşüşle başladı
10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 14:18:35. #1.11#
SON DAKİKA: Oxfam İngiltere Başkanı: İsrail'e silah satışı ahlaki tutarsızlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement