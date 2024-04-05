Oxfam: İsrail'in Gazze'deki saldırıları sistematik ve hedefli

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İngiltere merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'de Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) konvoyuna "hedefli" saldırının, İsrail'in Filistin'deki politikalarının "sistematik" parçası olduğunu belirtti.

AA'ya konuşan Oxfam'ın Filistin operasyonları yöneticisi Bushra Khalidi, 1 Nisan'da Gazze'de 7 WCK çalışanın hayatını kaybettiği İsrail saldırısını "hedefli ve açıkça kasıtlı" olarak nitelendirdi.

"Bu istisnai olay değil, son 6 aydır sistematik şekilde devam ediyor." diyen Khalidi, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de 200'ün üzerinde insani yardım çalışanının yaşamını yitirdiğine dikkati çekti.

İsrail'in, Batı'daki müttefikleri sayesinde "cezasız kaldığını" dile getiren Khalidi, "İsrail uluslararası hukuku ihlal etti ve ihlallerini sürdürüyor. Üst üste savaş suçları işleyen İsrail eylemlerinden sorumlu tutulmuyor." dedi.

Khalidi, İsrail'in eylemlerinin kısıtlanmamasının Gazze'deki kitlesel açlığa yol açtığının altını çizerek, "İnsani yardım görevlisi olarak kariyerim boyunca böyle bir olaya şahit olmamıştım. Hiç bu düzeyde çaresizlik, umutsuzluk ve yıkım görmemiştim." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze halkının "bir sonraki öğünün arayışında" olduğunu söyleyen Khalidi, "Dünyanın bütün bunların yaşanmasına göz yumması beni üzüyor." ifadesini kullandı.

"İnsanlar harekete geçti ve kalıcı ateşkes çağrısı yaptı"

İsrail'in müttefiklerinin silah tedarikini durdurmak gibi "Gazze'deki olaylara doğrudan etki eden ve atılması gereken adımlardan kaçınmaları" nedeniyle saldırıların sürdüğünü vurgulayan Khalidi, "İsrail'e silah satışında yardım ve yataklık eden, diplomatik destek veren, ateşkes çağrısında bulunmayan tüm ülkeleri Gazze'deki savaş suçlarına ortak sayıyoruz." yorumunu kaydetti.

Khalidi, dünyanın dört bir yanında, büyük kentlerde insanların harekete geçtiğini ve kalıcı ateşkes çağrısı yaptığını hatırlatarak, şunları aktardı:

"Şimdi de İsrail'in silahlandırılmasının durdurulması çağrısı yapıyoruz. Hükümetler, seçmenlerini dinlemek zorundadır, demokratik yollarla seçilmişlerse seçmenlere kulak vermek zorundalar. Aksi takdirde hesap verme riskiyle de karşı karşıya kalırlar."

World Central Kitchen çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda WCK'nin çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.