Güncel

- Oxford Üniversitesi'ndeki Gazze'ye destek eylemi: 16 gözaltı

LONDRA - İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin İsrail ile mali ilişkilerini kesmesini talep eden bir grup öğrenci, Wellington Meydanı'ndaki rektörlük binasında oturma eylemi yaptı. Filistin için Oxford Eylemi grubu, protestoda 16 öğrencinin tutuklandığını duyurdu.

Dünya genelinde üniversitelerde Gazze'ye destek eylemleri devam ediyor. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde Filistin yanlısı öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından üniversiteye İsrail ile ilişkilerini gözden geçirme çağrısı yaptı ve üniversite yönetimi ile görüşme talebinde bulundu. Taleplerin cevapsız kalması üzerine bugün yüzlerce öğrenci, üniversitenin idari binası çevresinde oturma eylemi yaptı. Binaya giren öğrenciler bir pencereden Filistin bayrağı ve öğrencilerin üniversiteden taleplerinin bulunduğu pankartı astı. Çıkan olaylarda 16 öğrenci gözaltına alındı.

Öğrenciler, rektörlük binasındaki gösteri sırasında yapılan gözaltıları protesto amacıyla yolu kapatarak polis araçlarının geçişini engelledi. Polis araçları etrafında oturma eylemi yapılan öğrencilere de müdahale edildi.

Filistin için Oxford Eylemi grubu sözcülerinden bir öğrenci, "Üniversite yönetiminin görüşme talebimize iki haftadır cevap vermemesi üzerine, Oxford öğrencileri bugün barışçıl bir oturma eylemi gerçekleştirmiştir. Rektör, öğrenciler ile diyalog kurmak yerine binayı boşaltmayı, giriş çıkışlara kapatmayı ve öğrencilerin gözaltına alınması için polisi aramayı tercih etmiştir. Yönetimden derhal bizimle müzakereye oturmasını talep ediyoruz" dedi.

Grup tarafından sosyal medyada yayınlanan açıklamada, "Binadan ayrılmadan önce rektör, protestocularla konuşmaya geldi ve üniversite öğrencileriyle iletişim kurmak için 'mevcut kanalları' kullanmaya çalıştığını belirtti. Bu doğru değildir. Kendisi, Filistin İçin Oxford Eylemi öğrenci temsilcilerinden gelen görüşme taleplerini haftalardır, defalarca görmezden gelmiştir. Polis olay yerine geldiğinde, barışçıl bir şekilde oturma eylemi yapan öğrencilerle karşılaşmıştır. Tutuklama tehdidi kendilerine bildirildiğinde, öğrenciler ayağa kalkıp gönüllü bir şekilde binayı tahliye etme önerisinde bulunmuştur. Fakat durumu gerginleştiren bir adım atılarak tüm öğrenciler tutuklanmış, telefonlarına el konulmuş ve görüntü kaydı alma imkanları ellerinden alınmıştır" denildi.

Açıklamada, "Artık yönetimin, İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediğini kabul etmek yerine, kendi öğrencilerini gözaltına almayı, seslerini kısmayı ve onlara fiziksel olarak saldırmayı tercih ettiği açıkça görülmektedir" denildi.