Öykü Gürman, Çandarlı'da konser verdi - Son Dakika
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Öykü Gürman, Çandarlı'da konser verdi

Öykü Gürman, Çandarlı\'da konser verdi

Dikili Belediyesi'nin Çandarlı Kale İçi Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali'nde şarkıcı Öykü Gürman sahne aldı. Festivalin dolu dolu geçtiğini belirten Başkan Adil Kırgöz, teşekkürlerini iletti.

05.08.2024 11:44  Güncelleme: 13:10
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(İZMİR) - Dikili Belediyesi'nin Çandarlı Kale İçi Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali'nde Öykü Gürman sahne aldı.

Şarkıcı Öykü Gürman, Çandarlı Kale İçi Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali kapsamında Orhan Hassoy Stadyumu'nda konser verdi. Festivalin dolu dolu geçtiğini belirten Başkan Adil Kırgöz, şunları söyledi:

"Göz bebeğimiz Çandarlı'da iki gün boyunca çok güzel bir festival gerçekleştirdik. Çocuklarımız Savaş Tercan Tiyatrosu'nun aktiviteleri ile doyasıya eğlendiler. Dikili Fotoğrafçılık Kulübü'nün ve kadınlarımızın el emeği göz nuruyla ürettikleri eserlerin yer aldığı sergiler yoğun ilgi gördü. Ülkemizin sevilen sanatçıları Mehmet Erdem ve Öykü Gürman sevenleriyle buluştular. Bizleri yalnız bırakmayan  Çandarlılı hemşehrilerimize,  dışarıdan gelen misafirlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 28, 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in açılışını yapacağı 38. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali'mizi gerçekleştireceğiz. Çandarlı'mız ve Dikili'miz her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Size yakışanı yapıyoruz ve yapmaya da tüm kararlılığımızla, tüm gücümüzle devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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