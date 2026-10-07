Oyuncu Berna Laçin, sanal medya paylaşımı soruşturmasında İstanbul'da gözaltına alındı

Oyuncu Berna Laçin, sanal medya paylaşımı soruşturmasında İstanbul'da gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin hakkında sanal medya hesabındaki paylaşımı nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlattı. Laçin, bu soruşturma kapsamında polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alındı.
OYUNCU Berna Laçin, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, oyuncu Berna Laçin hakkında sanal medya hesabındaki paylaşımı nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı. Laçin, polis ekipleri tarafından İstanbul'da gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?