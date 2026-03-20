Özbek Öğrenci Türkiye\'de Yazılım Eğitimi Alıyor

Özbekistanlı Soliha Sultonova, ülkesinde yapay zeka üzerine lise eğitimini tamamladıktan sonra Türk savunma sanayisinden ve ülkedeki üniversitelerin başarısından etkilenerek Türkiye'de okumaya karar verdi. YTB koordinasyonunda yürütülen 'Türkiye Bursları'ndan yararlanarak Ankara'ya gelen Sultonova, 1 yıllık Türkçe eğitimini 5 ayda tamamlayıp, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde okumaya başladı. 2'nci sınıf öğrencisi Sultonova'nın hayali ise yakın zamanda ziyaret de ettiği HAVELSAN'da çalışmak.

Sultonova, Türkiye Bursları'na başvurup olumlu sonuç aldıktan sonra eğitim için Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, "Türkçe'yi hemen öğrenmeye başladım. 5 ayda bitirdim TÖMER okuyarak. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde 2'nci dönemden başladım derslerime. Çok hızlı öğrenmek istedim ve çok hızlı derslerime başlamak istedim. Çünkü yapay zekaya ve kendi alanıma çok ilgi duyduğum için daha fazla çalışmak ve projeler yapmak istedim. Türkiye ile Özbekistan'ın kültürü çok benzediği için o kadar da zorluk yaşamadım. Havalimanından indiğimde kendimi yabancı gibi hissetmedim. Türk insanı çok içten ve misafirperver" dedi.

'EĞİTİME YÖNELİK GİRİŞİM ŞİRKETİ KURACAĞIM'

Yakın zamanlarda HAVELSAN'ı ziyaret ettiğini söyleyen Sultonova, "Orada çalışan insanları gördüğümde o kadar ilgimi çekti ki. Daha fazla öğrenmek ve kendimi bu alanda geliştirmeyi hedefledim. İnşallah ileride HAVELSAN, ROKETSAN ve daha büyük şirketlerde çalışmayı planlıyorum ve hedefliyorum. Çok güzel şirketler. Ben orada çalışıp deneyim edindikten sonra kendi girişim şirketimi kurmayı planlıyorum. Orada öğrendiğim deneyimi hem Türkiye'de, hem de Özbekistan'da kullanarak kendi projemi oluşturmak istiyorum. Bu girişim eğitime yönelik bir proje olacak, insanlara dil öğretmek gibi. Mesela ben Türkiye'ye gelmeden önce dil öğrenmeye başlamıştım ve insanlara daha fazla katkı sağlamak için eğitim alanında bir proje yapmak istiyorum" diye konuştu.

Sultonova, her şeyde ve her alanda insanın kendisini geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kişi kendi alanında çok fazla çalışmalı bence. Hiç korkmayın ve yüksek hedefler koyun. O hedefe ulaşmak için çalışın. Türkiye'de yazılım mühendisliği alanında çok kaliteli üniversiteler var. Hem o yüzden, hem de bizim kültürümüz çok benzediği için ve hem de söylediğim gibi HAVELSAN, ASELSAN gibi büyük şirketlerde çalışmayı hedeflediğim için burayı seçtim" ifadelerini kullandı.