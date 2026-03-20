Özbek Öğrenci Türkiye\'de Yazılım Eğitimi Alıyor

20.03.2026 12:52
Soliha Sultonova, Türk savunma sanayisinden etkilenerek Türkiye'de yazılım mühendisliği okuyor.

TÜRK savunma sanayisinden etkilenerek Türkiye'ye gelen Özbekistanlı Soliha Sultonova (19), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursu ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde okuyor. Sultonova eğitimini tamamlayıp, daha önce ziyaret de ettiği Hava Elektronik Sanayii'de (HAVELSAN) çalışmayı hayal ediyor.

Özbekistanlı Soliha Sultonova, ülkesinde yapay zeka üzerine lise eğitimini tamamladıktan sonra Türk savunma sanayisinden ve ülkedeki üniversitelerin başarısından etkilenerek Türkiye'de okumaya karar verdi. YTB koordinasyonunda yürütülen 'Türkiye Bursları'ndan yararlanarak Ankara'ya gelen Sultonova, 1 yıllık Türkçe eğitimini 5 ayda tamamlayıp, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde okumaya başladı. 2'nci sınıf öğrencisi Sultonova'nın hayali ise yakın zamanda ziyaret de ettiği HAVELSAN'da çalışmak.

Sultonova, Türkiye Bursları'na başvurup olumlu sonuç aldıktan sonra eğitim için Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, "Türkçe'yi hemen öğrenmeye başladım. 5 ayda bitirdim TÖMER okuyarak. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde 2'nci dönemden başladım derslerime. Çok hızlı öğrenmek istedim ve çok hızlı derslerime başlamak istedim. Çünkü yapay zekaya ve kendi alanıma çok ilgi duyduğum için daha fazla çalışmak ve projeler yapmak istedim. Türkiye ile Özbekistan'ın kültürü çok benzediği için o kadar da zorluk yaşamadım. Havalimanından indiğimde kendimi yabancı gibi hissetmedim. Türk insanı çok içten ve misafirperver" dedi.

'EĞİTİME YÖNELİK GİRİŞİM ŞİRKETİ KURACAĞIM'

Yakın zamanlarda HAVELSAN'ı ziyaret ettiğini söyleyen Sultonova, "Orada çalışan insanları gördüğümde o kadar ilgimi çekti ki. Daha fazla öğrenmek ve kendimi bu alanda geliştirmeyi hedefledim. İnşallah ileride HAVELSAN, ROKETSAN ve daha büyük şirketlerde çalışmayı planlıyorum ve hedefliyorum. Çok güzel şirketler. Ben orada çalışıp deneyim edindikten sonra kendi girişim şirketimi kurmayı planlıyorum. Orada öğrendiğim deneyimi hem Türkiye'de, hem de Özbekistan'da kullanarak kendi projemi oluşturmak istiyorum. Bu girişim eğitime yönelik bir proje olacak, insanlara dil öğretmek gibi. Mesela ben Türkiye'ye gelmeden önce dil öğrenmeye başlamıştım ve insanlara daha fazla katkı sağlamak için eğitim alanında bir proje yapmak istiyorum" diye konuştu.

Sultonova, her şeyde ve her alanda insanın kendisini geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kişi kendi alanında çok fazla çalışmalı bence. Hiç korkmayın ve yüksek hedefler koyun. O hedefe ulaşmak için çalışın. Türkiye'de yazılım mühendisliği alanında çok kaliteli üniversiteler var. Hem o yüzden, hem de bizim kültürümüz çok benzediği için ve hem de söylediğim gibi HAVELSAN, ASELSAN gibi büyük şirketlerde çalışmayı hedeflediğim için burayı seçtim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Antalya’da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı Antalya'da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli Tedesco, yıldız isme ’’Güle güle’’ dedi Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı
İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş

12:22
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı Hayatını kaybetti
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
12:00
İran’dan intikam operasyonu Kamikaze İHA’lar bu mesajla havalandı
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:45
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
11:42
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
11:05
İran’da yeni suikast Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
10:38
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
