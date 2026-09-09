Özbekistan 8 ayda 9,1 milyon yabancı turist ağırladı, gelir yüzde 53 arttı - Son Dakika
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Özbekistan 8 ayda 9,1 milyon yabancı turist ağırladı, gelir yüzde 53 arttı

Özbekistan 8 ayda 9,1 milyon yabancı turist ağırladı, gelir yüzde 53 arttı
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Özbekistan, 2026'nın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 artışla 9,1 milyon yabancı turist ağırladı. Turizm hizmetleri ihracatı ise 4,6 milyar dolara ulaşarak yüzde 53,5 büyüdü; bu dönemde Malezya, Japonya ve ABD'den gelen ziyaretçi sayılarında dikkat çekici artışlar kaydedildi.

TAŞKENT, 9 Eylül (Xinhua) -- Özbekistan, 2026'nın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 artışla 9,1 milyon yabancı turist ağırladı.

Özbekistan Turizm Komitesi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, ocak-temmuz döneminde kaydedilen 7,7 milyon ziyaretin ardından yalnızca ağustos ayında 1,4 milyon yabancı ziyaretçi ülkeye geldi.

Dönem boyunca birçok önemli uluslararası pazardan gelen ziyaretçi sayısında kayda değer büyüme kaydedildi. Malezya'dan gelen turist sayısı bir önceki yıla göre iki katına çıkarken, Japonya'dan gelen turist sayısı 1,5 kat, ABD'den gelen turist sayısı 1,4 kat, Rusya'dan gelen turist sayısı ise 1,3 kat arttı.

Özbekistan'ın ilk 8 aydaki turizm hizmetleri ihracatı, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 53,5 artarak 4,6 milyar ABD dolarına ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Özbekistan, Ekonomi, Japonya, Malezya, Turizm, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan 8 ayda 9,1 milyon yabancı turist ağırladı, gelir yüzde 53 arttı - Son Dakika

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