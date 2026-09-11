Özbekistan 933 milyon dolarlık atıktan enerji projelerini hızlandırdı - Son Dakika
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Özbekistan 933 milyon dolarlık atıktan enerji projelerini hızlandırdı

Özbekistan 933 milyon dolarlık atıktan enerji projelerini hızlandırdı
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Özbekistan, Çinli şirketlerle yürütülecek toplam yatırım değeri 933 milyon dolar olan altı atıktan enerji projesinin hayata geçirilmesi sürecine hız verdi. 2026-2027 döneminde altı bölgede kurulacak tesisler tam kapasiteyle yılda 3,6 milyon ton atık işleyip 1,6 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

TAŞKENT, 11 Eylül (Xinhua) -- Özbekistan, tamamı Çinli şirketlerle işbirliği içinde gerçekleştirilecek ve toplam yatırım değeri 933 milyon ABD dolarını bulan altı atıktan enerji üretim projesinin hayata geçirilmesi sürecine hız verdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden perşembe günü yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 döneminde hayata geçirilmesi planlanan projeler Kaşkaderya, Semerkant, Taşkent, Andican, Fergana ve Namangan bölgelerinde bulunuyor. Kaşkaderya ve Semerkant'taki tesislerin 2026'da hizmete girmesi planlanırken, diğer bölgelerdekilerin ise 2027'de faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Tesisler tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yılda 3,6 milyon ton evsel katı atık işleyerek 1,6 milyar kilovatsaat elektrik üretecek. Projelerin 500 yeni istihdam yaratması, 158 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu sağlaması ve sera gazı emisyonlarını 316.000 ton azaltması öngörülüyor.

Projelerin, ülkenin sıfır atık modeline geçişini hızlandırması, düzenli depolama sahaları üzerindeki baskıyı azaltması ve genel çevre koşullarını iyileştirmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Özbekistan, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan 933 milyon dolarlık atıktan enerji projelerini hızlandırdı - Son Dakika

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