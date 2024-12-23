Özbekistan'a 36 Milyar Dolar Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özbekistan'a 36 Milyar Dolar Yatırım

Özbekistan\'a 36 Milyar Dolar Yatırım

2024'te Özbekistan ekonomisine yapılan yatırım hacmi 36 milyar dolara ulaştı, yabancı payı 87 milyar.

23.12.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan ekonomisine bu yıl tüm kaynaklardan yapılan yatırım hacmi 36 milyar dolara ulaştı.

Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında ülke ekonomisine tüm kaynaklardan yapılan yatırım hacmi yüzde 30 artışla 36 milyar dolar oldu.

2017 yılından beri ülke ekonomisine tüm kaynaklardan 188 milyar dolarlık yatırım yapılırken, bunun 87 milyar dolarını yabancı yatırımlar teşkil etti.

Ülke genelinde 2024 yılında büyük ve orta ölçekli 560 yatırım projesi hayata geçirildi.

2025 yılında ülke ekonomisine 43 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülürken, bu çerçevede binden fazla büyük ve orta ölçekli yatırım projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Özbekistan, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan'a 36 Milyar Dolar Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:39 2024’te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları 2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
09:05 Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı
08:47 Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş’i maç sonu dövmeye kalkmış Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış
08:38 Suriye’nin yeni Savunma Bakanı Kasra’dan terör örgütü YPG’ye ültimatom Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
08:16 İsrail, Yemen’deki Husilere karşı harekat başlatıyor İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 18:12:12. #1.13#
SON DAKİKA: Özbekistan'a 36 Milyar Dolar Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.