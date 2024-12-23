Özbekistan\'a 36 Milyar Dolar Yatırım

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Özbekistan ekonomisine bu yıl tüm kaynaklardan yapılan yatırım hacmi 36 milyar dolara ulaştı.

Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında ülke ekonomisine tüm kaynaklardan yapılan yatırım hacmi yüzde 30 artışla 36 milyar dolar oldu.

2017 yılından beri ülke ekonomisine tüm kaynaklardan 188 milyar dolarlık yatırım yapılırken, bunun 87 milyar dolarını yabancı yatırımlar teşkil etti.

Ülke genelinde 2024 yılında büyük ve orta ölçekli 560 yatırım projesi hayata geçirildi.

2025 yılında ülke ekonomisine 43 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülürken, bu çerçevede binden fazla büyük ve orta ölçekli yatırım projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.