Özbekistan, AB Ekonomik ve Yatırım Forumlarına Ev Sahipliği Yapacak

Özbekistan kasım ayında Orta Asya- Avrupa Birliği (AB) ekonomik ve yatırım forumlarına ev sahipliği yapacak.

AB'nin Özbekistan Büyükelçisi Toivo Klaar, yaptığı açıklamada, kasım ayında Özbekistan'da Orta Asya-AB Ekonomik Forumu ve Orta Asya-AB Yatırım Forumu'nun düzenleneceğini söyledi.

Büyükelçi Klaar, söz konusu forumların taraflar arasında yeni iş ve yatırım imkanları oluşturacağını belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in AB ile Geliştirilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması'nı imzalamak üzere bu yıl Belçika'nın başkenti Brüksel'e ziyaret düzenlemesinin planlandığını dile getiren Klaar, bu ziyaretin AB ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin birçok alanda derinleşmesi, çeşitlenmesi ve daha da gelişmesi yolunda yeni bir sayfa açacağını ifade etti.

Klaar, ilk Orta Asya-AB Ekonomik Forumu'nun 2021'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, ikincisinin ise 2023'te Kazakistan'ın Almatı şehrinde yapıldığını anımsattı.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde geçen ay bölge ülkeleri cumhurbaşkanları ile AB'nin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen ilk Orta Asya-AB Zirvesi'nde, AB'nin Orta Asya ülkelerine ulaşım koridorları, önemli hammaddelerin işlenmesi, yeşil enerji ve uydu internetinin geliştirilmesi amacıyla 12 milyar avroluk yatırım paketi açıklanmıştı.