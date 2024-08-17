Özbekistan Başbakanı Afganistan'ı ziyaret etti

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Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve beraberindeki üst düzey heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afganistan'ın başkenti Kabil'i ziyaret etti.

Afgan basınına göre, Aripov'u taşıyan uçak sabah saatlerinde Kabil Uluslararası Havalimanı'na indi. Aripov başkanlığındaki Özbek heyetini, Afganistan geçici hükümeti Başbakan Yardımcı Vekili Abdüsselam Hanefi törenle karşıladı.

Afganistan geçici hükümeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Özbek heyetinin ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik görüşmeler yapma ve Kabil'de Özbek ürünlerinin sergileneceği bir fuarın açılışı dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Kabil'de dün Özbekistan-Azerbaycan ve Afganistan heyetleri arasında yine ekonomi konulu bir toplantı gerçekleşti.

Toplantıya, Özbekistan Yatırım, Endüstri ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ve Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sahib Mammadov katıldı.

Afganistan geçici hükümeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu toplantıya ilişkin açıklamasında, görüşmede, bölgesel işbirliği, ticaret ve transitin geliştirilmesi ile yatırım fırsatları oluşturmaya odaklanıldığı kaydedildi.