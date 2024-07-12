Özbekistan, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesi için 255 milyon dolar kaynak tahsis edecek

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TAŞKENT, 12 Temmuz (Xinhua) -- Özbekistan, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesinin ortak proje şirketinin kuruluş sermayesi için 255 milyon ABD doları kaynak tahsis edecek.

Yerel medya Perşembe günü Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal Yasa Veritabanı'na dayandırdığı haberlerde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, Özbekistan'ın ortak proje şirketindeki payını karşılamak üzere 255 milyon dolarlık krediyi onaylayan bir kararname imzaladığını duyurdu.

Kredi, 7 yıllık ödemesiz dönem ve yıllık yüzde 5 faizle 15 yıl vadeyle tahsis edildi.

Kredi, Özbekistan İmar ve Kalkınma Fonu tarafından ülkenin demiryolu operatörü Özbekistan Demiryolları'na kademeli olarak sağlanacak. Resmi belgelere göre, bu yıl kredi kapsamında 14 milyon ABD doları tahsis edilecek.

Çin, Kırgızistan ve Özbekistan liderleri bu yılın Haziran ayında Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesinin hayata geçirilmesine yönelik anlaşmayı imzalamıştı.