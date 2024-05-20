Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, İran lideri Hamaney'e taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, İran lideri Hamaney'e taziye mesajı gönderdi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, İran lideri Hamaney\'e taziye mesajı gönderdi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer yetkililerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine İran lideri Ali Hamaney'e taziye mesajı gönderdi. Mirziyoyev, Reisi'nin Özbekistan ile İran arasındaki işbirliği ve ortaklık ilişkilerine büyük katkı sağladığını belirterek, merhumun hatırasının Özbek halkının kalbinde yaşayacağını ifade etti. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı da helikopter kazasının ardından İran'a yardım etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

20.05.2024 10:41
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran dini lideri Ali Hamaney'e taziye mesajı gönderdi.

Taziye mesajında Mirziyoyev, Özbekistan ile İran arasındaki geniş kapsamlı işbirliği ve karşılıklı menfaatlere dayalı, uzun vadeli ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesine büyük katkısı olan Reisi'nin hatırasının her zaman Özbek halkının kalbinde kalacağını bildirdi.

Mirziyoyev mesajında, dost İran halkına, merhumların ailesi ve yakınlarına derin başsağlığı dileklerini iletti.

Daha önce Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, helikopter kazasının meydana gelmesinin ardından İran'a gereken her türlü yardıma hazır olduğunu açıklamıştı.

Helikopter kazası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney'in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in devralacağını açıkladı.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, İran lideri Hamaney'e taziye mesajı gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, İran lideri Hamaney'e taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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