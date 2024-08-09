Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Orta Asya'nın kalkınması, Ukrayna ve Orta Doğu'daki olaylardan etkileniyor

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan olayların Orta Asya'nın sürdürülebilir kalkınmasına doğrudan etki ettiğini belirterek, "Geleneksel ticaret ve ulaşım zincirleri sekteye uğradı. Yaptırım politikasının esiri olduk." dedi.

Mirziyoyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı"nda konuştu.

Bölgesel entegrasyonu derinleştirmek ve uzun vadeli ortaklık içeriğini zenginleştirmek amacıyla istişare toplantısının formatının daha da iyileştirilmesi gerektiğini dile getiren Mirziyoyev, Orta Asya Forumu'nun bir sonraki toplantısının Özbekistan'da yapılmasını önerdi.

Orta Asya'nın, jeopolitik konumu nedeniyle küresel güven krizinin ve çatışmaların tırmanmasının tüm olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya bulunduğunu belirten Mirziyoyev, şunları kaydetti:

"Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan olaylar bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına doğrudan etki ediyor. Geleneksel ticaret ve ulaşım zincirleri sekteye uğradı. Yaptırım politikasının esiri olduk, lojistik maliyetler ciddi oranda arttı, enflasyon baskısı artıyor. Küresel sermaye piyasasında fırsatlar daralıyor, korumacılık artıyor ve yeni engeller ortaya çıkıyor."

"Orta Asya'nın bugünü ve geleceği, ortak çabalarımıza bağlı"

Bölge istikrarının önemli faktörlerinden olan komşu Afganistan'daki durumun uluslararası gündemde ikinci plana gerilediğini dile getiren Mirziyoyev, "Orta Asya'nın bugünü ve geleceğinin, ülkelerimiz ve halklarımızın refahının büyük ölçüde ortak çabalarımıza, yakın işbirliğine hazır olmamıza, kararlı önlemler almamıza ve bölgenin çıkarlarını ortaklaşa savunmamıza bağlıdır." diye konuştu.

Mirziyoyev, bölgesel ekonomik ortaklığın geliştirilmesi için yeni bir modele, yeni itici güce ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

Orta Asya'da tam teşekküllü bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmasının önündeki engellerin hala devam ettiğini dile getiren Mirziyoyev, "Ortak bölgesel pazarın oluşturulması, uzun vadeli stratejik hedefimiz olmalıdır." ifadesini kullandı.

Dünya Bankası raporlarına göre, bölge ülkelerinin dünyanın "en az entegre olan ekonomileri" arasında yer aldığını belirten Mirziyoyev, bu çerçevede bölgesel ulaşım ve taşımacılık ağının geliştirilmesi, Avrupa Birliği, Çin, Güney ve Güneydoğu Asya ile Orta Doğu pazarlarına erişim sağlayan projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.