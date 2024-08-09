Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Orta Asya'nın kalkınması, Ukrayna ve Orta Doğu'daki olaylardan etkileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Orta Asya'nın kalkınması, Ukrayna ve Orta Doğu'daki olaylardan etkileniyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Orta Asya'nın sürdürülebilir kalkınmasının Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan olaylardan doğrudan etkilendiğini belirtti. Mirziyoyev, Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bölgesel entegrasyonun derinleştirilmesi ve ortaklığın zenginleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

09.08.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan olayların Orta Asya'nın sürdürülebilir kalkınmasına doğrudan etki ettiğini belirterek, "Geleneksel ticaret ve ulaşım zincirleri sekteye uğradı. Yaptırım politikasının esiri olduk." dedi.

Mirziyoyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı"nda konuştu.

Bölgesel entegrasyonu derinleştirmek ve uzun vadeli ortaklık içeriğini zenginleştirmek amacıyla istişare toplantısının formatının daha da iyileştirilmesi gerektiğini dile getiren Mirziyoyev, Orta Asya Forumu'nun bir sonraki toplantısının Özbekistan'da yapılmasını önerdi.

Orta Asya'nın, jeopolitik konumu nedeniyle küresel güven krizinin ve çatışmaların tırmanmasının tüm olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya bulunduğunu belirten Mirziyoyev, şunları kaydetti:

"Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan olaylar bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına doğrudan etki ediyor. Geleneksel ticaret ve ulaşım zincirleri sekteye uğradı. Yaptırım politikasının esiri olduk, lojistik maliyetler ciddi oranda arttı, enflasyon baskısı artıyor. Küresel sermaye piyasasında fırsatlar daralıyor, korumacılık artıyor ve yeni engeller ortaya çıkıyor."

"Orta Asya'nın bugünü ve geleceği, ortak çabalarımıza bağlı"

Bölge istikrarının önemli faktörlerinden olan komşu Afganistan'daki durumun uluslararası gündemde ikinci plana gerilediğini dile getiren Mirziyoyev, "Orta Asya'nın bugünü ve geleceğinin, ülkelerimiz ve halklarımızın refahının büyük ölçüde ortak çabalarımıza, yakın işbirliğine hazır olmamıza, kararlı önlemler almamıza ve bölgenin çıkarlarını ortaklaşa savunmamıza bağlıdır." diye konuştu.

Mirziyoyev, bölgesel ekonomik ortaklığın geliştirilmesi için yeni bir modele, yeni itici güce ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

Orta Asya'da tam teşekküllü bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmasının önündeki engellerin hala devam ettiğini dile getiren Mirziyoyev, "Ortak bölgesel pazarın oluşturulması, uzun vadeli stratejik hedefimiz olmalıdır." ifadesini kullandı.

Dünya Bankası raporlarına göre, bölge ülkelerinin dünyanın "en az entegre olan ekonomileri" arasında yer aldığını belirten Mirziyoyev, bu çerçevede bölgesel ulaşım ve taşımacılık ağının geliştirilmesi, Avrupa Birliği, Çin, Güney ve Güneydoğu Asya ile Orta Doğu pazarlarına erişim sağlayan projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Özbekistan, Orta Doğu, Orta Asya, Ukrayna, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Orta Asya'nın kalkınması, Ukrayna ve Orta Doğu'daki olaylardan etkileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:50 Canlı anlatım Kıran kırana maçta 2. gol geldi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta 2. gol geldi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 22:51:22. #1.11#
SON DAKİKA: Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Orta Asya'nın kalkınması, Ukrayna ve Orta Doğu'daki olaylardan etkileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement