Özbekistan\'da 2023 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası düzenlendi

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde "2023 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası" düzenlendi.

İpek Yolu Turizm Merkezi'ndeki şampiyona törenle başladı.

Etkinliğe Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Başkanı Arkadiy Dvorkoviç, Özbekistan Gençlik Politikaları ve Spor Bakanı Adham İkramov ve diğer yetkililer katıldı.

İkramov, burada yaptığı konuşmada, Özbekistan'ın kadim şehri Semerkant'ın böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, sporculara başarılar diledi.

Dvorkoviç de şampiyonaya ev sahipliği yapan Özbekistan'a teşekkür ederek, FIDE'nin uluslararası organizasyonlarını arttırarak satranç tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatmayı hedeflediğini vurguladı.

Bugün başlayan Hızlı Satranç Şampiyonası 28 Aralık'a kadar sürecek sonrasında ise Yıldırım Satranç Şampiyonası 29-30 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

40'ı aşkın ülkeden 300'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada, Magnus Carlsen, Ian Nepomniachtchi ve Jan-Krzysztof Duda gibi dünya satrancının zirvesinde yer alan sporcuların yanı sıra Uluslararası Usta (IM) ünvanlı 15 yaşındaki milli sporcu Ediz Güler de yer alıyor.