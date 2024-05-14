Özbekistan\'da Asya Kadınlar Forumu düzenlendi

Güncel

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde "Asya Kadınlar Forumu" gerçekleştirildi.

Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva'nın ev sahipliğinde düzenlenen forumun sonunda kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda katılımının daha da artırılmasına ilişkin öneri ve faaliyetleri içeren "Semerkant Bildirisi" kabul edildi.

Bildiride, toplumda cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların hakları ve güçlendirilmesine ilişkin yükümlülüklerin uygulanması için ikili ve çok taraflı uluslararası işbirliğinin önemine işaret edilerek taraf ülkeler kadınlara yönelik her türlü şiddeti sona erdirmek, önlemek ve cezalandırmak amacıyla çok disiplinli ve koordineli yaklaşımlarla mücadele etmeye, bununla ilgili uluslararası anlaşmaları onaylayarak harekete geçmeye çağrıldı.

Kadınların her düzeyde eşit haklara sahip olmasını sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarının artırılmasının gerekli olduğu vurgulanan bildiride, kadına yönelik şiddet sorununa ilişkin farkındalığın artırılmasının, bu sorunun azaltılmasında kadın hareketinin ve sivil toplum kuruluşlarının önemine işaret edildi.

Kadın hareketinin faaliyetlerini destekleme ve güçlendirme, sivil toplum kuruluşlarıyla yerel, ulusal ve bölgesel düzeyde işbirliği yapma çağrısında bulunulan bildiride, 21. yüzyılda Asya ülkelerinde herkesin eşitlik, kalkınma ve refah koşullarında yaşadığı, kadın ve erkeğin adil dünya inşa etmek için birlikte çalıştığı bir toplumun oluşmasını sağlamaya yönelik çabaların süreceği kaydedildi.

100 üst düzey kadın yönetici katıldı

Etkinliğin dün yapılan açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatyana Valovaya, Parlamentolar Arası Birlik Genel Sekreteri Martin Chungong, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Mısır Senatosu Başkan Yardımcısı Fibi Fauzi Girgis, Katar Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Hamda Bint Hassan Al-Sulaiti, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Inna Svyatenko, Kazakistan Parlamentosu Senatosu Başkan Yardımcısı Olga Perepechina ve Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Janesh Kane'nin de bulunduğu 30'dan fazla ülke ve uluslararası kuruluştan yaklaşık 100 üst düzey kadın yönetici ve yetkili katıldı.

Forumda, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan da konuşma yaptı.

???????