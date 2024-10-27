Özbekistan'da Genel Seçimlerde Katılım Sağlandı - Son Dakika
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Özbekistan'da Genel Seçimlerde Katılım Sağlandı

Özbekistan'da genel seçimler için asgari katılım oranı sağlandı, oy verme işlemleri devam ediyor.

27.10.2024 15:16
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Özbekistan'da bugün düzenlenen genel seçimlerin geçerli sayılması için gerekli asgari katılım oranına ulaşıldı.

Toplam 19 milyon 944 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Özbekistan'da, yeni anayasanın kabulünün ardından yapılan ilk genel seçimde, oy kullanma işlemi sürüyor.

Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Bahram Koçkarov, düzenlediği basın toplantısında, oy kullanma sürecinin yerel saat ile 8.00'de başladığını, saat 13.00 itibarıyla kayıtlı 9 milyon 498 bin kişinin oy kullandığını açıkladı.

Bunun seçmenlerin yüzde 47,62'sine karşılık geldiğini belirten Koçkarov, "Seçim Yasası'nın 96. maddesi uyarınca yeterli katılımın sağlanmasıyla seçim geçerli sayıldı." dedi.

Seçim Yasası'na göre, katılımın en az yüzde 33 olması durumunda seçimin geçerli sayılacağını anımsatan Koçkarov, halihazırda devam eden oy kullanma sürecinin saat 20.00'de sona ereceğini söyledi.

875 aday 150 sandalye için mücadele ediyor

İlk defa çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sistemine göre yapılan bu seçimlerde Milli Yükseliş Demokrat Partisi, Halk Demokrat Partisi, Liberal Demokrat Partisi, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi ve Ekoloji Partisinden toplam 875 aday 150 sandalye için yarışıyor.

Seçimde, orantılı nispi temsil seçim sistemine göre seçilecek 75 milletvekilliği için 500 aday, 75 bölgeden çoğunlukçu seçim sistemine göre belirlenecek 75 milletvekilliği için ise 375 aday mücadele ediyor.

Seçmenler, ülke genelinde kurulan 10 bin 717 sandıkta oy kullanabiliyor

Ülke genelindeki yaklaşık 20 milyon kayıtlı seçmen, 75 seçim bölgesinde kurulan 10 bin 717 sandıkta oyunu kullanabiliyor. Yurt dışındaki Özbek vatandaşlar için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 39 ülkedeki Özbekistan'ın diplomatik temsilciliklerinde 56 sandık kuruldu.

Seçimi 50'den fazla ülke ile aralarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Seçim Organları Birliği (DSOB), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Türk Devletleri Teşkilatının da bulunduğu kuruluşlardan 1000'e yakın uluslararası gözlemci takip ediyor.

Kesin olmayan resmi sonuçlar yarın açıklanacak.

Seçimlerde en çok oy alan parti başbakan adayını belirleyecek

Başkanlık sistemiyle yönetilen Özbekistan'da parlamento, Yasama Meclisi ve Senatodan oluşuyor. Ülke parlamentosunun alt kanadı olan ve daimi çalışan Yasama Meclisi 150 milletvekilinden, üst kanadı olan ve üç ayda bir toplanan Senato ise 65 üyeden ibaret.

İl meclislerine seçilenler, gelecek ay yapılacak toplantılarında, bölgelerini Senatoda temsil edecek senatörleri seçecek. Senatoda, ülke genelindeki 14 bölgenin her biri dörder senatör ile temsil edilecek, 9 senatör ise cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Yeni uygulamaya göre, milletvekili adayı listesine, parti üyesi olmayanlar da dahil edilebilecek.

Seçimlerde en çok oy alan parti, başbakan adayını belirleyerek onaylanması için devlet başkanına takdim etme hakkını elde edecek.

Ülkede ilk defa bu seçimlerde yürürlüğe giren seçim yasasına göre, Yasama Meclisi seçimleri çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sistemine göre yapılıyor.

Özbekistan'da bugüne kadar seçim bölgesinde oyların çoğunluğunu alan adayların seçilmiş sayıldığı çoğunlukçu seçim sistemi uygulanırken tüm adayların ülkedeki siyasi partileri de temsil etmesi gerekiyordu.

Yasama Meclisince 31 Ekim 2023'te kabul edilen "çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil" sistemine geçiş yasası, 24 Kasım 2023'te Senato tarafından onaylanmasının ardından, Aralık 2023'te Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Özbekistan'da Aralık 2019'da yapılan son parlamento seçimlerinde, 150 sandalyeli Yasama Meclisi'nde Liberal Demokrat Partisi 53, Milli Yükseliş Demokrat Partisi 36, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi 24, Halk Demokrat Partisi 22 ve Özbekistan Ekoloji Partisi de 15 sandalyeyi elde etmişti.??????????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özbekistan'da Genel Seçimlerde Katılım Sağlandı - Son Dakika

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