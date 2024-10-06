Özbekistan'da Parlamento Seçimleri Yaklaşıyor

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Özbekistan'da siyasi partiler 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde seçim programlarını açıkladı.

Özbekistan'da bu ayın sonunda yapılacak parlamento seçimlerinde mücadele eden siyasi partiler, seçim programlarını yayımlayarak öncelik verdiği hedef ve politikalarını kamuoyu ile paylaştı.

???????20 milyonu aşkın seçmenin bulunduğu ülkede yeni anayasanın kabulünün ardından ilk defa yapılacak parlamento seçimlerinde Milli Yükseliş Demokrat Partisi, Halk Demokrat Partisi, Liberal Demokrat Partisi, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi ve Ekoloji Partisinden toplam 875 aday 150 sandalye için yarışacak.

AA muhabirinin partilerin seçim programlarından derlediği bilgilere göre, seçimlerde "Milli değerlere dayalı kalkınma" sloganıyla yer alan Milli Yükseliş Demokrat Partisi, temel hedeflerinin "milli değerlere dayalı bir toplum inşa etmek" olduğunu belirtiyor.

Ülkede nitelikli eğitim, manevi gelişim ve milli değerlere dayalı ulusal kalkınmanın sağlanması, milli kültür ve değerlerin korunması, Özbekçenin statüsünün güçlendirilmesi, Latin alfabesine geçişin hızlandırılması, yargı sisteminin ıslah edilmesi ve ulusal çıkarları gözetleyen politika izlenmesine öncelik veren parti ayrıca Özbekistan'ın bazı ülkelere bağımlılığının azaltılmasını ve Türk devletleriyle işbirliğinin geliştirilmesini hedefliyor.

Liberal Demokrat Parti: 2030'da GSYİH'yı 160 milyar dolara çıkaracağız??????

Son seçimlerde en çok sandalye kazanan Liberal Demokrat Parti, bu seçimlerin de favorisi olarak görülüyor.

Parti, sürdürülebilir ekonomik büyüme yoluyla her bireyin, ailenin ve toplumun refahını yükseltmeyi, kaliteli eğitim, sağlık ve güçlü sosyal korumayı, sağlıklı çevre koşullarını oluşturmayı, adil ve çağdaş bir devlet kurmayı ve ülkenin egemenliğini ve güvenliğini korumayı vadediyor.

Ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYİH) 2030'da 160 milyar dolara çıkarılmasını hedefleyen liberaller, gelecek 5 yılda yoksulluk oranının yarıya indirilmesini, özel sektörün ekonomideki payının yüzde 85'e çıkarılmasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerjideki payının yüzde 40'a çıkarılmasını amaçlıyor.

Ana hedef: Fırsat eşitliği ve adil toplum

"Fırsat eşitliğine ve adil bir topluma doğru" sloganıyla hareket eden "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi ise toplumda "fırsat eşitliği ve adaletin sağlanmasının" ana hedefi olarak gösterirken, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğünün sağlandığı, insan hak ve özgürlüklerinin korunduğu hukuk devleti inşa etmeyi amaçlıyor.

Parti, insan hak ve özgürlüklerini sağlamak, adil ve bağımsız yargı sistemi oluşturmak, istikrarlı ekonomi, adil ücretlendirme ve gelirin adil dağılımını sağlayacak yasal mekanizmaları geliştirmek, dar gelirlileri ve emeklileri destekleyen sosyal güvenlik sistemini oluşturmak için çalışacak.

Ekoloji Partisi, 2050'de karbon nötrlüğüne ve net sıfır emisyona ulaşmaya hedefliyor

Çevre koruma meselelerine öncelik veren Ekoloji Partisi de seçimlerde "Doğa için birleşelim" sloganıyla öne çıkarken, çevre ve doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılmasını, yeşil ekonomi ve yeşil enerji sektörlerinin geliştirilmesini temel hedefleri olarak gösteriyor.

Parti, 2050'de karbon nötrlüğüne ve net sıfır emisyona ulaşmayı, otomotiv endüstrisinin 2035'te elektrikli araç üretimine geçişine, çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerjideki payının artırmayı ve bu amaçla Yeşil Enerji Stratejisi'ni geliştirmeyi amaçlıyor.

Halk Demokrat Partisi, "sosyal bir devlet" ilkesi ile öne çıkıyor

"Güçlü sosyal politika" sloganıyla seçimlerdeki yarışını sürdüren Halk Demokrat Partisi ise sosyal güvenlik ve emeklilik sistemini iyileştirme ve devletin ekonomiye aktif katılımını sağlama sözü veriyor.

Sosyal güvenlik, eşitlik ve adalet prensiplerinin öne çıktığı "sosyal bir devlet" ilkesini uygulamayı hedefleyen parti ayrıca insanların anayasayla güvence altına alınan sosyal haklarının adil ve etkin biçimde uygulanmasını sağlamayı, nitelikli sağlık ve eğitim fırsatları sunmayı, yoksulluğu azaltmayı ve vergi mevzuatlarını iyileştirmeyi hedefliyor.