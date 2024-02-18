Özbekistan'da Rus muhalif Aleksey Navalnıy anısına çiçek bırakıldı - Son Dakika
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Özbekistan'da Rus muhalif Aleksey Navalnıy anısına çiçek bırakıldı

Özbekistan\'da Rus muhalif Aleksey Navalnıy anısına çiçek bırakıldı

Özbekistan'da bazı Rus vatandaşları, Rusya'daki cezaevinde öldüğü duyurulan Rus muhalif Aleksey Navalnıy anısına başkent Taşkent'teki bazı anıtlara çiçek bıraktı. Navalnıy'ın cezalandırılması ve ölümü ile ilgili detaylar da verildi.

18.02.2024 21:00
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Özbekistan'da bazı Rus vatandaşları, Rusya'daki cezaevinde öldüğü duyurulan Rus muhalif Aleksey Navalnıy anısına başkent Taşkent'teki bazı anıtlara çiçek bıraktı.

Rus vatandaşları, Şehitler Hatırası, Kozmonotlar Meydanı, Ukraynalı şair Taras Şevçenko'nun heykeli ile Rusya'nın Taşkent Büyükelçiliği önüne çiçek bırakarak Navalnıy'ı andı.

Navalnıy'ın cezalandırılması ve ölümü

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Federal Cezaevi Hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde Navalnıy'ın ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını belirterek, "Doktorlar, gerekli araştırmaları yapacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davasında verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Kaynak: AA

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