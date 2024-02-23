Özbekistan\'da TİKA tarafından kurulan televizyon stüdyosu açıldı

Özbekistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından kurulan Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Araçları Üniversitesi televizyon stüdyosunun açılışı gerçekleştirildi.
Açılış törenine Özbekistan'da temaslarını sürdüren TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali Rıza Tezcan ve üniversite rektörü Şerzadhan Kudrethoca ile çok sayıda davetli katıldı.
Kayalar, öğrenci ve öğretim görevlilerinin de bulunduğu açılışta yaptığı konuşmada, bölgenin medya iletişim alanındaki en önemli eğitim kurumlarından olan Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişimi Üniversitesinde TİKA tarafından kurulan televizyon stüdyosunun açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Üniversitenin Özbekistan'daki kitle iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve medya eğitim sistemini geliştirmek amacıyla kurulmuş örnek kurum olduğunu belirten Kayalar, 2018'de kurulan ve yaklaşık 3 bin öğrenciye eğitim veren üniversitenin kısa sürede Orta Asya'daki en büyük medya eğitim kurumlarından biri haline gelmesinin önemli başarı olduğunu kaydetti.
Kayalar, TİKA olarak medya iletişim alanında yetişecek uzmanların değerinin farkında olduklarını ve üniversite ile işbirliklerini geliştirmeye önem verdiklerini vurgulayarak, "Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesinde kurduğumuz televizyon stüdyosu, somut işbirliğimizin güzel bir yansımasıdır. Modern ekipmanlarla donatılmış stüdyo, bir eğitim alanı olarak hizmet verirken, televizyon ve internet üzerinden canlı yayın yapma imkanı da sağlayacaktır." dedi.
Bu projenin Özbekistan'da medya ve iletişim alanında, uluslararası standartlarda uzman medya insan kaynağının geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade eden Kayalar, televizyon stüdyosunun üniversiteye ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.
Kayalar, Bekar ve Kudrethoca, konuşmanın ardından stüdyonun açılış kurdelesini kesti, ardından da üniversiteyi gezerek incelemelerde bulundu.
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