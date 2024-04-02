Özbekistan'da Türk iş adamları iftarda bir araya geldi

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Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş adamları, Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD) tarafından verilen iftarda bir araya geldi.

UTİD, başkent Taşkent'te bir otelde Türk ve Özbek iş adamları için iftar programı düzenledi.

UTİD Başkanı Davut Azmi Erbaş'ın ev sahipliğindeki iftar programında Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davran Vahabov, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali Rıza Tezcan, büyükelçilik mensupları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Türk ve Özbek iş adamı hazır bulundu.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, derneğin faaliyeti hakkında bilgi verirken, derneğin ve dernek üyelerinin faaliyetlerine verdiği destekten dolayı Özbek tarafına teşekkür etti.

Erbaş, toplam 117 üyesi olan UTİD'in faaliyetlerinin sadece Özbekistan ve Türkiye ile sınırlı kalmadığını, ülkede yatırım yapmak isteyen Türk işadamlarının yanı sıra diğer ülkelerin iş insanlarıyla da karşılıklı işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

Büyükelçi Bekar da Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde gelişmekte olduğunu, Özbekistan ile siyasi ilişkilerinde yaşadıkları bu yükseliş dönemini en iyi şekilde değerlendireceklerine inandığını vurgulayarak, "Müteşebbis Türk iş insanlarının faaliyetleri ikili ekonomik işbirliğimizin temel itici gücünü oluşturmaktadır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile geçen sene çeşitli vesilelerle 6 kez bir araya geldiğini, geçen sene ayrıca Özbekistan-Türkiye Karma Ekonomik Konsey 7. Toplantısı'nın yapıldığını anımsatan Bekar, bu görüşmelerde ikili ilişkilerin canlandırılmasını öngören bir yol haritasının belirlendiğini ve ilgili kurumların söz konusu yol haritasını uygulamak için çalıştığını aktardı.

Bekar, kurulduğu 1995 yılından bu yana iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacına hizmet eden UTİD'in ikili ilişkilerin her döneminde var olmayı başarmış önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti.

UTİD'in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Özbekistan'la iş yapmak isteyen Türk firmalarının uğrak yeri olmaya devam edeceğine inandığını kaydeden Bekar, derneğin iş dünyasındaki kapsayıcılığının artırılarak Türk ve Özbek iş insanlarının iş kurmak için başvurabileceği, gerekli temel bilgileri ve ihtiyaç duyacakları yönlendirmeleri alabileceği dernek vasfına kavuştuğunu memnuniyetle gözlemlediklerini vurguladı.

Vahabov ise Özbekistan'da farklı alanlarda iş yapan Türk işadamlarının kendine özgü bir yer edindiğini dile getirerek, ülkedeki Türk işadamlarının Özbek iş insanlarının hem ortağı hem de öğreticisi olduğunu anlattı.

Türk iş insanlarının turizm, tekstil, inşaat ve hizmetler sektöründe önemli başarılar elde ettiğini, Türk iş insanlarıyla bundan sonra da işbirliklerini sürdüreceklerini ifade eden Vahabov, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odasının Türk iş insanlarının ülkede faaliyet yapmaları için gereken desteği vermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Türk mutfağından çeşitli yemeklerin ikram edildiği programın sonunda Taşkent Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Türk tarafından dua okundu.