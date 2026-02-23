Özbekistan'da Türk Vatandaşının Cinayetinde 4 Gözaltı - Son Dakika
Özbekistan'da Türk Vatandaşının Cinayetinde 4 Gözaltı

23.02.2026 16:14
Özbekistan'da cesedi bulunan Türk vatandaşı Kadir Tunç’un cinayetiyle ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Özbekistan'da ormanlık alanda cesedi bulunan Türk vatandaşının öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Özbekistan'ın Buhara ili Candar kasabasında ormanlık alanda bıçaklanmış halde cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin kimliği belirlenen zanlının Türkiye ile bağlantısı çıkması üzerine çalışma yapıldı.

Özbekistan polislerince şüpheli olarak tespiti yapılan S.T'nin kiralık araçla Özbekistan'da cesedin bulunduğu adresten geçiş yaptığı, ardından hava yoluyla İstanbul'a döndüğü belirlendi.

Bahse konu kiralık araç ise Özbekistan'daki bir otoparkta terk edilmiş halde bulundu.

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.T'nin bir süre önce 2 arkadaşıyla Özbekistan'a gittiğini, daha sonra birlikte restoran açacağı Kadir Tunç'un (49) da Buhara'da onlara katıldığı anlaşıldı.

Ceset kayıp başvurusu yapılan kişiye ait çıktı

Geçen haziranda, hakkında kayıp başvurusu yapılan Kadir Tunç'a ait olduğu değerlendirilen cesetten alınan örnekler ile Tunç'un oğlundan alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı. İncelemede, Özbekistan'daki cesedin Kadir Tunç'a ait olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, S.T. ile Özbekistan'a gittiği 2 arkadaşının yanı sıra 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerden S.T. ifadesinde cinayeti işlediğini kabul etti.

S.T'nin ifadesinde, maktul Kadir Tunç ile Özbekistan'da restoran açacaklarını, gittiklerinde iş yeri sahipleriyle anlaşamadıklarını, birlikte açacakları bu iş yeri için verdiği parayı maktulden istediğini, ancak maktulün harcadığını söylemesi üzerine kavga ettiklerini, aracı yol kenarında durdurup Tunç'u bıçaklayarak öldürdüğünü, daha sonra da cesedin üzerine kum attığını söylediği öğrenildi.

Şüphelinin yanındaki 2 zanlının ise kavgaya dahil olmadıkları anlaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

