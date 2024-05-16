Özbekistan'dan Gelen Akademisyenler ve Öğrenciler Türk Uzmanlardan Ağız ve Diş Sağlığı Konusunda Eğitim Alıyor - Son Dakika
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Özbekistan'dan Gelen Akademisyenler ve Öğrenciler Türk Uzmanlardan Ağız ve Diş Sağlığı Konusunda Eğitim Alıyor

Özbekistan\'dan Gelen Akademisyenler ve Öğrenciler Türk Uzmanlardan Ağız ve Diş Sağlığı Konusunda Eğitim Alıyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile Özbekistan'daki Buhara Devlet Üniversitesi ve Buhara (Abu Ali İbn Sino) Devlet Tıp Enstitüsü arasında yapılan işbirliği anlaşması kapsamında, Özbekistan'dan gelen akademisyenler ve üniversite öğrencileri, Türk uzmanların tecrübelerinden yararlanarak ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim alıyor. Anlaşma ile ortak araştırma projeleri geliştirilecek, öğrenci ve personel değişimi yapılacak, ortak sempozyum ve konferanslar düzenlenecektir. Özbekistan heyeti, BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesinde ağız ve diş sağlığı konusunda yeni tedavi teknikleri hakkında bilgi alacak ve bu bilgileri ülkelerinde uygulamayı hedeflemektedir.

16.05.2024 12:09
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Özbekistan'dan gelen akademisyenler ve üniversite öğrencileri, ağız ve diş sağlığında Türk uzmanların tecrübelerinden yararlanıyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile Özbekistan'daki Buhara Devlet Üniversitesi ile Buhara (Abu Ali İbn Sino) Devlet Tıp Enstitüsü arasında ocak ayında 5 yıllık işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre, ortak araştırma projeleri geliştirilecek, öğrenci, personel ve teknik personel değişimi ile lisansüstü tez çalışmalarında ortak danışmanlık yapılacak, ortak sempozyum ve konferans düzenlenecek.

Anlaşma kapsamında BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesine gelen 8 akademisyen ve üniversite öğrencilerinden oluşan Özbekistan heyeti, yaklaşık 1 ay ağız ve diş sağlığı konusunda yeni tedavi teknikleri hakkında bilgi alacak.

Türk uzmanların deneyimlerinden faydalanan heyettekiler, teorik ve pratik bilgileri ülkelerinde uygulayacak.

"Buradaki eğitimimizi beğeniyorlar"

BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Keleş, AA muhabirine, konuk heyetle öncelikle ağız ve dış sağlığı alanında iki ülkedeki eğitim ve tedavi yöntemleri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Özbekistan heyetinin buradaki ameliyatlarda büyük farklılıklar gözlemlediğini aktaran Keleş, "Bizden yardım almak istediler. Onlar ameliyatları yüzün dışından tüm dokuları keserek yapıyormuş. Onlarca yıl öncesinden Türkiye'de bu ameliyatlar ağız içerisinden yapılıyor, hastada herhangi biz iz kalmadan gerçekleştiriliyor. Bu ameliyatları özellikle öğrenmek istiyorlar. Hangi malzemeleri, teçhizatları kullanıyoruz, onların hepsinin fotoğraflarını ve bilgisini aldılar. Bu bilgiler ışığında bu ameliyatları ülkelerinde yapmaya çalışacaklar. Bizim hocalarımız da destek verecek." diye konuştu.

Keleş, heyetin fakültedeki eğitim olanaklarını da takdirle karşıladığını, bunları ülkelerinde uygulamaya geçirebilme konusunda çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Eğitimde, laboratuvar alanında aynı imkanlara sahip olmadığımızı gördük. Eğitim modellerinin az olduğunu, öğrencilerin aynı anda eğitim alamadığını ifade ettiler. Buradaki eğitimimizi beğeniyorlar. Orada da bunu yapmayı arzu ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"Burada öğrendiğimiz bilgileri Özbekistan'da uygulamak istiyoruz"

Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Otabek Rajabov, öğrencilerin teorik, klinik ve laboratuvar derslerini aynı anda öğrenmesini önemli bulduklarını anlatarak, "Özbekistan'da ders işleyişleri bu şekilde devam etmiyor. İkisinin aynı anda gitmesi; öğrencilerin derste öğrendiklerini laboratuvar ve hasta üzerinde denemelerine, uygulamalı eğitim almalarına çok sevindik. Bu eğitim modelini üniversitemizde de uygulamaya çalışacağız." görüşünü paylaştı.

Ülkelerinde uygulanan tedavi yöntemlerinden bahseden Rajabov, "Kullanılan aletler ve malzemeler arasında çok fark var. Özbekistan'da alet yetersizliği, malzeme yetersizliği nedeniyle yapmamız gereken işlemleri zamanında yapamıyoruz ya da farklı yöntemlerle yapmak zorunda kalıyoruz. Burada öğrendiğimiz bilgileri Özbekistan'da uygulamak istiyoruz." dedi.

Rajabov, amaçlarının üniversite öğrencilerinin iyi eğitim almasını sağlayarak iyi diş hekimleri yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Laziz Jumayev, genel ve lokal anestezi ile implant ameliyatlarına katıldığını belirterek, "Çeneyi öne getirme ameliyatından çok etkilendim. Bizde el aletleri yetersiz olduğu için ameliyatı ağız dışından yapmak zorunda kalıyoruz. Buradan öğrendiğimiz ağız içi ameliyatını Özbekistan da yapmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İşbirliği anlaşması kapsamında BAİBÜ öğretim üyelerinin de haziranda Özbekistan'a gitmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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