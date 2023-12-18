Özbekistan\'ı 2023\'te 6 milyon 134 bin turist ziyaret etti

Özbekistan'ı 2023'ün ocak-kasım döneminde yurt dışından 6 milyon 134 bin turist ziyaret etti.

Özbekistan Devlet Turizm Komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yılın 11 ayında ülkeye 6 milyon 134 bin yabancı turist geldi.

Söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yabancı turist sayısı yüzde 20 artış gösterdi.

En fazla turistin Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Rusya'dan geldiği 2023'ün 11 ayında, turizmden 2 milyar dolar gelir elde edildi.

Ülkeye gelen yabancı turist sayısının, yıl sonu itibarıyla 7 milyonu geçmesi ve böylece ilk defa Kovid-19 salgını öncesi 6 milyon 748 bine ulaşan 2019'daki rakamı aşması öngörülüyor.

Ocak-kasım döneminde 810 turizm acentesi ile 183 otel ve konukevinin faaliyete geçtiği ülkede, 1 Aralık itibarıyla turizm acente sayısı 2 bin 649'a, otel ve konukevi sayısı 5 bin 365'e, toplam yatak sayısı ise 142 bin 38'e ulaştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Özbekistan'a gelen yabancı turist sayısı 2020'de yaklaşık 1,5 milyon, 2021'de 1 milyon 800 bin olmuştu.

Ülkeyi 2022'de 5 milyon 200 bin yabancı turist ziyaret etmişti.