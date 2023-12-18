 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Özbekistan'ı 2023'te 6 milyon 134 bin turist ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Özbekistan'ı 2023'te 6 milyon 134 bin turist ziyaret etti

Özbekistan'ı 2023'ün ocak-kasım döneminde yurt dışından 6 milyon 134 bin turist ziyaret etti. Yabancı turist sayısı geçen yıla göre yüzde 20 artış gösterdi. Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Rusya'dan gelen turistler en fazla oldu. Ülke turizmden 2 milyar dolar gelir elde etti. Yıl sonunda turist sayısının 7 milyonu geçmesi bekleniyor.

Özbekistan\'ı 2023\'te 6 milyon 134 bin turist ziyaret etti
18.12.2023 - 11:15,
Abone Ol

Özbekistan'ı 2023'ün ocak-kasım döneminde yurt dışından 6 milyon 134 bin turist ziyaret etti.

Özbekistan Devlet Turizm Komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yılın 11 ayında ülkeye 6 milyon 134 bin yabancı turist geldi.

Söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yabancı turist sayısı yüzde 20 artış gösterdi.

En fazla turistin Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Rusya'dan geldiği 2023'ün 11 ayında, turizmden 2 milyar dolar gelir elde edildi.

Ülkeye gelen yabancı turist sayısının, yıl sonu itibarıyla 7 milyonu geçmesi ve böylece ilk defa Kovid-19 salgını öncesi 6 milyon 748 bine ulaşan 2019'daki rakamı aşması öngörülüyor.

Ocak-kasım döneminde 810 turizm acentesi ile 183 otel ve konukevinin faaliyete geçtiği ülkede, 1 Aralık itibarıyla turizm acente sayısı 2 bin 649'a, otel ve konukevi sayısı 5 bin 365'e, toplam yatak sayısı ise 142 bin 38'e ulaştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Özbekistan'a gelen yabancı turist sayısı 2020'de yaklaşık 1,5 milyon, 2021'de 1 milyon 800 bin olmuştu.

Ülkeyi 2022'de 5 milyon 200 bin yabancı turist ziyaret etmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tacikistan, Özbekistan, turist, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan'ı 2023'te 6 milyon 134 bin turist ziyaret etti - Son Dakika


11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:07
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
10:41
İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış
10:17
Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç
10:15
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru
10:10
4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı 4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı
10:07
''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu ''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
10:06
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 49'a ulaştı İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 49'a ulaştı

Son Dakika
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
09:51 Şahinbey Belediyesi'nden konservatuar eğitimi
10:41 İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış
10:17 Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç
10:15 Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru
10:10 4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı
10:07 ''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
10:06 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 49'a ulaştı
09:56 Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 11:24:10. #1.13#
SON DAKİKA: Özbekistan'ı 2023'te 6 milyon 134 bin turist ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement