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Özbekistan'ı Geçen Sene 6 Milyon 626 Bin 300 Turist Ziyaret Etti - Son Dakika
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Özbekistan'ı Geçen Sene 6 Milyon 626 Bin 300 Turist Ziyaret Etti

Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı, geçen sene ülkeye gelen turistlerin sayısını açıkladı. 2023'te 6 milyon 626 bin 300 yabancı turistin ziyaret ettiği Özbekistan, turizmden yaklaşık 2,2 milyar dolar gelir elde etti. Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de turist sayısında düşüş yaşanırken, 2022'de artış gözlendi.

Özbekistan\'ı Geçen Sene 6 Milyon 626 Bin 300 Turist Ziyaret Etti
17.01.2024 - 17:53,  Güncelleme: 17:55
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Özbekistan'ı geçen sene yurt dışından 6 milyon 626 bin 300 turist ziyaret etti.

Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı, geçen sene ülkeye gelen turistlerin sayısına ilişkin rakamları açıkladı.

Bu verilere göre, 2023'te ülkeye 6 milyon 626 bin 300 yabancı turist geldi. Geçen sene ülkeye gelen turist sayısı 2022'ye göre yüzde 27 artış gösterdi.

En fazla turist Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Rusya'dan gelirken, 2023'te Özbekistan, turizmden yaklaşık 2,2 milyar dolar gelir elde etti.

Kovid-19 öncesi 2019'da 6,7 milyon turistin ziyaret ettiği Özbekistan'ı Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de yaklaşık 1,5 milyon, 2021'de 1,8 milyon turist ziyaret ederken, 2022'de ise ülkeye 5,2 milyon turist gelmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Özbekistan'ı Geçen Sene 6 Milyon 626 Bin 300 Turist Ziyaret Etti - Son Dakika
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