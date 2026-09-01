Özbekistan liderinden ŞİÖ\'ye 2040 vizyonu: Ortak kalkınma alanı önerisi ve yeni işbirliği adımları

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinin insan gücü, doğal kaynakları, üretim kapasitesi ve entelektüel potansiyelinin halkların refahının artırılmasına hizmet etmesi amacıyla "ŞİÖ-2040: Ortak Kalkınma Alanı" vizyonunun hazırlanmasını teklif etti.

Mirziyoyev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, örgütün kuruluşunun 25. yılının kutlandığına işaret ederek, ŞİÖ'nün bölgesel istikrar ve üye ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Özbekistan'ın ŞİÖ'nün kuruluşundan bu yana açık, askeri bloklar dışı ve barışçıl bir işbirliği platformu olarak güçlenmesini desteklediğini belirten Mirziyoyev, "İşbirliğimizin merkezinde, ŞİÖ'nün coğrafi ve stratejik çekirdeği olan Orta Asya'nın yer almasını özellikle önemsiyoruz." dedi.

Küresel jeopolitik bölünmelerin, güven eksikliğinin ve çatışmaların arttığına dikkati çeken Mirziyoyev, özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerden endişe duyduklarını ve bölgede diyaloğun yeniden başlatılması ile gerilimin azaltılmasını desteklediklerini ifade etti.

"ŞİÖ-2040: Ortak Kalkınma Alanı" vizyonu

Mirziyoyev, ŞİÖ'nün geleceğine ilişkin ortak bir vizyon oluşturulması gerektiğini dile getirerek, ŞİÖ ülkelerinin sahip olduğu büyük insan gücü, doğal kaynaklar, üretim kapasitesi ve entelektüel potansiyelin öncelikle halkların refahının artırılmasına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda "ŞİÖ-2040: Ortak Kalkınma Alanı" vizyonunun hazırlanmasını öneren Mirziyoyev, bu vizyonun yatırımlar, teknoloji ve bilgi alışverişinin serbestçe gerçekleştirildiği, büyük altyapı ve sanayi projelerinin hayata geçirildiği, bölgeler, iş dünyası ve insanlar arasındaki doğrudan bağlantıların geliştirildiği sürdürülebilir ve birbirine bağlı bir alan oluşturmayı amaçlaması gerektiğini belirtti.

Mirziyoyev, ayrıca özel ekonomik bölgeleri, üretim süreçlerini, pazarları ve lojistik ağlarını birbirine bağlayacak ŞİÖ Sanayi İşbirliği Haritası hazırlanmasını ve ŞİÖ Kalkınma Bankasının hayata geçirilmesi yönündeki çalışmaların hızlandırılmasını önerdi.

Özbekistan'ın gelecek yıl Taşkent'te ŞİÖ Yapay Zeka ve Yeni Dijital Çözümler Forumu düzenlemeye hazır olduğunu aktaran Mirziyoyev, örgüt bünyesinde açık ve çok dilli bir veri havuzu oluşturulmasını da teklif etti.

Mirziyoyev, iklim değişikliğinin gıda, su ve enerji güvenliği üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, ŞİÖ kapsamında bu alanlarda ortak bir gündem oluşturulması ve 2035'e kadar su ve enerji verimliliğine yönelik teknolojik işbirliği programı hazırlanması çağrısında bulundu.

Ulaştırma alanında uluslararası koridorların geliştirilmesinin önemine işaret eden Mirziyoyev, ŞİÖ ülkelerinin demir yolu sistemlerinin entegrasyonu için bir konsey kurulması önerisinde bulundu.

Afganistan'da barış ve istikrarın Orta Asya'nın güvenliği ve kalkınması açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Mirziyoyev, ŞİÖ ile Afganistan arasındaki düzenli diyaloğun yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

Mirziyoyev, ayrıca Taşkent'te kurulması planlanan Güvenlik Tehdit ve Riskleriyle Mücadele Evrensel Merkezinin etkin şekilde çalışması için gerekli koşulları sağlayacaklarını sözlerine ekledi.