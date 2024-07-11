Özbekistan uyruklu N.R terörizm kapsamında sınır dışı edildi - Son Dakika
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Özbekistan uyruklu N.R terörizm kapsamında sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı, Özbekistan uyruklu N.R'nin terörizm kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda sınır dışı edildiğini açıkladı. Açıklamada, yanıltıcı bilgileri yayarak kamuoyunu yanıltanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığı belirtildi.

11.07.2024 11:02
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Göç İdaresi Başkanlığı, Özbekistan uyruklu N.R'nin terörizm kapsamında yapılan değerlendirme sonunda geri gönderme merkezinde idari gözetim altına alındığını ve hukuki süreçlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildiğini bildirdi.

Başkanlıktan, bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında "ailesiyle 10 senedir Türkiye'de yaşarken abisinin Özbekistan'da aranması olduğu için deport edildi" iddialarıyla yer alan Özbek N.R'ye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, güvenlik ve istihbarat birimlerince terörizme yönelik değerlendirmeler sonunda, kamu düzeni ve güvenliği açısından ülkeye girmesi ve kalmasında sakınca görülen yabancılar hakkında "giriş yasağı" konduğu belirtildi.

Bu kapsamda değerlendirilen yabancıların, gerekli idari işlemlerin tamamlanması için geri gönderme merkezlerine teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu Özbekistan uyruklu yabancı da terörizm kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, 17 Temmuz 2023'te alınan sınır dışı kararına istinaden geri gönderme merkezinde idari gözetim altına alınmıştır. Yabancı, sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvurmuştur. İdare Mahkemesi de yabancının sınır dışı etme kararına karşı yaptığı başvuruyu reddetmiştir."

"Yanıltıcı bilgileri yayanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır"

N.R'nin uluslararası koruma başvurusunda da bulunduğu ve değerlendirme sonucu yabancının uluslararası koruma statüsü kriterlerini karşılamaması gerekçesiyle başvurusunun reddedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yabancı, söz konusu karara karşı idare mahkemesine açtığı davayı da kaybetmiştir. Kesinleşen mahkeme kararları sonrası tüm hukuki süreçleri tamamlanan yabancı, ülkesine sınır dışı edilmiştir. Kamuoyunu yanıltıcı bilgileri alenen yayanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Özbekistan, Politika, Güncel, Son Dakika

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