Özbekistan ve Güney Kore Devlet Başkanları 1. Zirvesi Seul'de Yapılacak - Son Dakika
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Özbekistan ve Güney Kore Devlet Başkanları 1. Zirvesi Seul'de Yapılacak

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Orta Asya-Güney Kore Devlet Başkanları 1. Zirvesi'nin gelecek yıl Seul'de yapılması konusunda mutabık kaldı. İki lider, stratejik ortaklık ve işbirliğinin derinleştirilmesi için bir dizi anlaşma imzaladı.

14.06.2024 20:57
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Orta Asya-Güney Kore Devlet Başkanları 1. Zirvesi'nin gelecek yıl Seul'de yapılması konusunda mutabık kaldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, resmi ziyaret için ülkeye gelen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ü, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda törenle karşıladı.

Törenin ardından Mirziyoyev ve Yoon, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Görüşmede Mirziyoyev, dünyanın hızla gelişen ülkelerinden Güney Kore'nin, Özbekistan'ın zamanla sınanan özel bir stratejik ortağı olduğunu söyledi.

Mirziyoyev, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin bir üst düzeye çıkarılmasına önemli katkıda bulunacağını belirtti.

Ziyaretin iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 32. yıl dönümüne ve özel stratejik ortaklığın 5. yıl dönümüne denk geldiğini vurgulayan Mirziyoyev, "Güney Kore bizden çok uzak olsa da halklarımızın gelenekleri, değerleri, manevi dünyası ve bakış açısı birbirine benziyor. Bizler yakın dost bir ülke olarak, mert ve hoşgörülü Güney Kore halkının elde ettiği başarılardan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz." dedi.

Güney Koreli mevkidaşı ile yapılan görüşmelerde karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik önceliklerin belirlendiğini vurgulayan Mirziyoyev, yeni plan ve hedeflerin oluşturulduğunu kaydetti. Mirziyoyev, Güney Kore liderinin geniş bir iş insanları heyetiyle ülkesine gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon da iki ülke arasındaki işbirliği mekanizmalarının sistematik bir yapıya kavuşturulmasının, ticaret hacminin artırılmasının, karşılıklı ticarette dengenin sağlanmasının önemine değindi.

Yoon, bu çerçevede Hükümetler Arası Ekonomik İşbirliği Komitesi ile dışişleri bakanlıkları arasındaki stratejik diyalog ilk toplantısı sonuçlarının önemini vurguladı.

Orta Asya-Güney Kore Devlet Başkanları 1. Zirvesi'nin 2025'de Seul'de yapılacak

Liderler, Özbekistan-Güney Kore özel stratejik ortaklığının önümüzdeki yıllar için yeni bir yüksek teknoloji gündemi oluşturması gerektiğini vurguladı ve bu çerçevede Özbekistan'da bölgesel yüksek teknoloji merkezinin kurulmasına yönelik stratejik bir program hazırlanması konusunda mutabakata vardı.

Görüşmede liderler, Orta Asya-Güney Kore Devlet Başkanları 1. Zirvesi'nin 2025 yılında Seul'de yapılması konusunda mutabık kaldı.

Liderler ayrıca gelecek yılın, iki ülke arasında kültür haftaları, gençlik, eğitim ve spor etkinlikleri, sanat ve el sanatları sergileri ile turizm etkinliklerinin düzenleneceği "Özbekistan-Güney Kore Değişim Yılı" olarak ilan edilmesi konusunda anlaştı.

Görüşmenin ardından iki lider Özel Stratejik Ortaklığın daha da derinleştirilmesi ve kapsamlı bir şekilde genişletilmesine ilişkin Ortak Bildiri'yi imzalarken, iki ülke arasında farklı alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesini öngören yaklaşık 20 anlaşma ve işbirliği memorandumu imzalandı.

Liderler, iki ülke iş insanlarının yer aldığı Özbekistan-Güney Kore İş Forumu'na katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özbekistan ve Güney Kore Devlet Başkanları 1. Zirvesi Seul'de Yapılacak - Son Dakika

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