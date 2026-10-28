Özçağdaş, Bakan Tekin'in Kahramanmaraş'taki 4 öğretmen soruşturmasını eleştirdi - Son Dakika
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Özçağdaş, Bakan Tekin'in Kahramanmaraş'taki 4 öğretmen soruşturmasını eleştirdi

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Özçağdaş, Bakan Tekin\'in Kahramanmaraş\'taki 4 öğretmen soruşturmasını eleştirdi
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Cumhuriyet'in ilk eğitim müsteşarı Nafi Atuf Kansu, vefatının 77. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Anmada konuşan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Bakan Tekin'i Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 4 öğretmene soruşturma izni verilmesi nedeniyle eleştirdi.

Haber: Kadir DEVİR/ Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Cumhuriyet döneminin ilk Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Nafi Atuf Kansu'nun vefatının 77. yıl dönümünde düzenlenen anmada, Bakan Yusuf Tekin'i eleştirerek, "Nafi Bey bu ülkeye her alanda hizmet etmiş birisi; onu örnek alacaksın. Fesli deli Kadir'i kendine örnek almayacaksın. Bu ülkenin kurucu kadroları, büyük aydınlar hayatlarını ortaya koyarak ülkeye hizmet ettiler. Sizin bugün yaptıklarınız, onların yaptıkları yanında gerçekten büyük bir hakaret gibi" dedi.

Cumhuriyet döneminin ilk Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olan Nafi Atuf Kansu, vefatının 77. yıl dönümünde düzenlenen bir programla anıldı. Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma etkinliğine Kansu ailesi ve yakınlarının yanı sıra YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş katıldı.

Anmada yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in ilk eğitim müsteşarı Nafi Atıf Kansu'nun, 1924-1927 yılları arasında eğitim alanında önemli reformlara öncülük ettiği belirtildi. Kansu'nun, eğitim politikalarının şekillenmesinde etkili olduğu; öğretmenlerin mesleki statüsünün güçlendirilmesi, eğitim programlarının yenilenmesi ve çağdaş eğitim anlayışının yaygınlaştırılması için önemli çalışmalar yürüttüğü ifade edildi. Ders kitaplarının yayımlanması, yurt dışına öğrenci gönderilmesi, eğitim yayınlarının artırılması ve harf devriminin hazırlıkları da Kansu'nun görev döneminde öne çıkan çalışmalar arasında gösterildi. Kansu'nun, Cumhuriyet'in eğitim sisteminin çağdaşlaşmasına önemli katkılar sunduğu kaydedildi.

Nafi Atuf Kansu'nun torunu Emin Kansu dedesinin hayatını eğitime adadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çocukluğumuz döneminde babamdan, Ceyhun Amca'dan ve Arman Amca'dan bütün duyduğumuz, hayatını eğitime adadığıydı. Ölümüne kadar mecliste hep eğitim yasalarıyla uğraştı ve yeniliğin nasıl olacağını milletvekilleriyle paylaştı. Atatürk diyor ki büyükbabaya, 'Nafi Bey, Türkiye'de üç tane okul var. Robert Kolej, İtalyan Lisesi ve Fransız Okulu. Yalnız bunlar lisan öğretiyorlar ama esasında dış okullar bunlar. Bize öyle bir okul kurun ki, öyle bir dernek kurun ki, hem Türk olsun hem de yabancı dil öğretsin ve Türkiye'de işlesin.' İlk adımı, Türk Eğitim Derneği diye başlayan veya Türk Maarif Cemiyeti diye başlayan ve bugün Ankara Koleji diye bildiğimiz okulun temelleri böyle atılıyor. ve ilk defa Türkiye'de yabancı dil eğitimini başlatıyorlar. Bugün gururla onu bütün Türkiye basınından izliyoruz, seyrediyoruz. O bakımdan babam 'eğitim mimarı' der büyükbabaya. Hakikaten eğitim mimarı. Hep yenilikleri getiren ve merhum milletvekilleri ve bakanlarla da çok yakın çalışan ve hayatını eğitime adamış bir büyükbaba."

Nafi Atıf Kansu'nun öğretmenlik, yöneticilik, yazarlık ve siyasetçilik alanlarındaki çalışmalarına dikkat çeken YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun uygulanması, köy öğretmen sisteminin kurulması ve okuryazarlığın yaygınlaştırılmasında Kansu'nun katkılarını dile getirdi.

Konuşmasında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Nafi Atıf Kansu karşılaştıran Özçağdaş şunları söyledi:

"Nafi Atıf Kansu, 3, 4, 5. dönemler Erzurum milletvekili, müsteşarlık yapmış. Bugün yine Erzurumlu bir müsteşar şimdi bakan olan birisi tarafından bu ülke yönetiliyor. Nafi Atıf Kansu'nun eğitime yaklaşımı şu: Diyor ki Nafi Bey, '6-7 yaşlarına kadar çocuklar çok meraklı oluyorlar, fakat sonraki dönemde çevrelerindeki etkiyle beraber bu merakları ve öğrenmeleri azalıyor. Bizim buna kafa yormamız lazım' diyor. Çocuk odaklı öğrenmeyi ve çevresel etkilenmeyi öne almış olan bir eğitim bilimci Nafi Atıf Kansu. Aynı zamanda diyor ki Nafi Bey, 'Okullar böyle ışıksız, havasız, bahçesiz, çocukların sıkıldığı yerler olmamalıdır' diyor. Hala 2026'da Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri budur; okullar çocuk hapishanesi gibidir, çocuklar sıkılmaktadırlar, bahçesizdirler, ışıksızdırlar, havasızdırlar. Örneğin Kahramanmaraş'ta okul saldırısı olan okulu ben ziyaret ettim. Okulun pencereleri bile boyanmıştı, içeriyse güneş ışığı bile girmiyordu. ve bunu 1920'lerde böyle olmaması gerektiğini söyleyen bir Milli Eğitim müsteşarıyken, şimdi onun tam tersi olan ve hatta 2017 yılında yaptığı bir konuşmada bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı pozisyonunda olan Yusuf Tekin'in şöyle bir açıklaması var. Diyor ki: 'Ezber bizim eğitim geleneğimizde çok önemlidir. O yüzden ezbere devam etmemiz lazım'. Şimdi bakın, bir tarafta ezber diyen ve bugün bakanlık görevi yapan birisi var; öbür tarafta çocukların üretken, düşünen, sorgulayan, tartışan, araştıran bireyler, küçük yurttaşlar olmasını hedefleyen biri var."

"BAŞTA SEN OLMAK ÜZERE O OKULDAKİ FACİANIN SORUMLULARI OLARAK SİZLER DE SORUŞTURULACAKSINIZ"

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırı olayında 4 öğretmen için soruşturma izni verilmesini eleştireren Özçağdaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Son sözüm güncel olsun: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'taki okuldaki öğretmenlere soruşturma izni vermişsin, dördünün sorumluluğu olduğunu söylemişsin ve bu öğretmenlerle ilgili soruşturma başlatmışsın. İyi yapmışsın. Şimdi o soruşturma izni; ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdürü, senin genel müdürlerin, genel müdür yardımcıların ve başta sen olmak üzere o okuldaki facianın sorumluları olarak sizler de soruşturulacaksınız. Çünkü defalarca muhalefet olarak araştırma önergeleri, yasa teklifleri, soru önergeleri verdik. Bunları reddettiniz hep beraber. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakanları olarak, milletvekilleri olarak reddettiniz. Öyle Kahramanmaraş'ta dört öğretmen üzerinden anlatmayacaksın hikayeyi, sorumluluk alacaksın senden önceki nesillerde sorumluluk alanlar gibi. Nafi Bey bu ülkeye her alanda hizmet etmiş birisi; onu örnek alacaksın. Fesli Deli Kadir'i kendine örnek almayacaksın. Bu ülkenin kurucu kadroları, büyük aydınlar hayatlarını ortaya koyarak ülkeye hizmet ettiler. Sizin bugün yaptıklarınız, onların yaptıkları yanında gerçekten büyük bir hakaret gibi. Biz mücadelemizi sürdürüyor olacağız. Cumhuriyetin ışığı sönmeyecek. Yarın Cumhuriyet Bayramı'mızı hep birlikte kutluyor olacağız. Gazi'nin dediği gibi 'Cumhuriyet muvaffak ve muzaffer olacak.' Bunu da hep beraber görüyor olacağız."

Kaynak: ANKA
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