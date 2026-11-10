Özçağdaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini genç işsizliği üzerinden eleştirdi

(TBMM) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesini eleştirerek, gençlerin işsizlik, barınma ve ekonomik sorunlarına dikkati çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan öğrenci yurtlarını örnek gösteren Özçağdaş, İBB'nin 16 yurt yaptığını, bunların 10'unun kız, 6'sının erkek öğrencilere hizmet verdiğini ve 25 bin öğrencinin bu yurtlardan yararlandığını söyledi. Bu yurtlarda spor salonları, hobi mutfakları, aktivite odaları, kütüphaneler, müzik ve çizim odaları bulunduğunu belirten Özçağdaş, Bakan Osman Aşkın Bak'a bu yurtları birlikte gezme teklifinde bulundu.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporları üzerine söz aldı.

Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayan Özçağdaş, 10 Kasım'da yapılan anma törenlerinden ve Atatürk'e yönelik hakaretlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Atatürk'ün gençlere, "Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz" sözünü hatırlatan Özçağdaş, "Sayın Bakan siz böyle bir bakanlığı yönetiyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği gençlerin bakanlığı" diye konuştu.

Bakanlığın bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payının geçen yıla göre yüzde 1,46'dan yüzde 1,35'e gerilediğini belirten Özçağdaş, "Gençler aslında bir hak sahibi özneler olarak görülmüyor. Korunması gereken, yönlendirilmesi gereken bir kitle olarak görülüyorlar" dedi. Genç nüfusun yüzde 26'sının gençlerden oluştuğunu, gençlerin yüzde 38'inin işsiz olduğunu, genç kadınlarda bu oranın yüzde 49'a ulaştığını belirten Özçağdaş, 6,8 milyon gencin ne eğitimde ne istihdamda olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payının geçen yıla göre yüzde 1,46'dan yüzde 1,35'e gerilediğini ifade eden Özçağdaş, "Dolayısıyla hükümetinizin gençlik ve spor alanına bakışı böyle özetlenebilir" dedi.

"13 YILDIR GENÇLİK POLİTİKASI BELGESİ YOK"

Gençlerin hak sahibi özneler olarak görülmediğini, korunması ve yönlendirilmesi gereken bir kitle olarak değerlendirildiğini savunan Özçağdaş, bakanlığın gençlik politikalarına ilişkin çalışmalarını eleştirdi. Ulusal Gençlik ve Spor Politikası belgesinin 2013'ten bu yana yenilenmediğini belirten Özçağdaş, şöyle konuştu:

"2024'te alayla bayramla 81 ilde etkinlikler yapmıştınız. Hala bir yazılı belge ortaya çıkmadı. Başka? Avrupa'da ulusal gençlik konseyi olmayan tek ülkeyiz. İnanılmaz bir şey bu. ve hala 12'nci Kalkınma Planı'nda var. 2007 yıllık programında var. Yapacağız, yetişeceğiz biliyorsunuz. Yönetmelik yok, konulmuş bir şey yok. Çok açık bir başarısızlık değil mi?"

2021-2023 dönemini kapsayan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve eylem planının süresinin dolduğunu, üç yıldır yenisinin hazırlanmadığını söyleyen Özçağdaş, bakanlığın stratejik planlama yerine program, proje ve etkinlik odaklı çalıştığını savundu.

Gençlik politikalarına ayrılan kaynağın bakanlığın bütçesi içindeki payına da değinen Özçağdaş, "Bakanlığın adı Gençlik Bakanlığı. Ama gençlik politikalarını ayırdığımız para yüzde 4,41" dedi. Spor okulları ve engelsiz spor okullarına katılım hedefleri ile gerçekleşme rakamları arasında fark bulunduğunu belirten Özçağdaş, ilkokullarda spor dalı eğitimine katılan öğrenci sayısının 850 bin hedeflenmesine karşın 537 binde kaldığını kaydetti.

"PSİKOLOGLARIN GÖREV TANIMLARI YAPILMALI"

Özçağdaş, KYK yurtlarında kalan öğrencilere sunulan psikososyal destek hizmetlerinin de yetersiz olduğunu öne sürdü. Bakanlığın 450 psikolog ve 70 sosyal çalışmacısı bulunduğunu, ayrıca 150 psikolog ve sosyal çalışmacının istihdam sürecinde olduğunu belirten Özçağdaş, psikologların görev tanımlarının netleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yurtlarda görev yapan psikologların mesleki etik sınırlar içinde çalışması gerektiğini ifade eden Özçağdaş, "Psikologların görev tanımlarının tanımlanması lazım" dedi.

BURSLARIN 16 BİN LİRA OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

Öğrencilere verilen burs miktarını da eleştiren Özçağdaş, 2002 yılında 45 lira olan bursun o dönemde 1,5 çeyrek altına karşılık geldiğini, bugünkü karşılığının ise 16 bin lira olduğunu söyledi. Özçağdaş, "Siz hiçbir şey düzeltmeseydiniz, her şey aynı şekilde gitseydi bugün öğrencilerin 16 bin lira burs alıyor olması gerekirdi" diye konuştu.

KYK yurtlarındaki oda koşullarına ilişkin eleştirilerini de dile getiren Özçağdaş, öğrencilerin 6-8 kişilik odalarda kaldığını belirterek, iktidar milletvekillerine ortak araştırma önergesi verme çağrısı yaptı. Özçağdaş, "50 tane yurtta gidelim. ve buralarda bakalım gerçekten muhalefetin söylediği gibi mi, iktidarın söylediği gibi mi?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan öğrenci yurtlarını örnek gösteren Özçağdaş, İBB'nin 16 yurt yaptığını, bunların 10'unun kız, 6'sının erkek öğrencilere hizmet verdiğini ve 25 bin öğrencinin bu yurtlardan yararlandığını söyledi. Bu yurtlarda spor salonları, hobi mutfakları, aktivite odaları, kütüphaneler, müzik ve çizim odaları bulunduğunu belirten Özçağdaş, Bakan Osman Aşkın Bak'a bu yurtları birlikte gezme teklifinde bulundu.

GENÇLİK ÖRGÜTLERİNE DESTEK ELEŞTİRİSİ

Gençlik örgütlerinin bakanlık tarafından yeterince tanınmadığını da savunan Özçağdaş, Avrupa Gençlik Forumu tarafından Türkiye'de tanınan Gençlik Örgütleri Forumu'nun 55 üyesi bulunduğunu ve 2026'da forumun tam üye olduğunu belirtti. Bu yapının bakanlık tarafından tanınmadığını söyleyen Özçağdaş, "Bir bakanlık, ülkedeki her siyasi görüşten gençlerin, her derneğin, vakfın yeri olmalıdır" dedi.

Özçağdaş, konuşmasının sonunda, "Elbette ki 24 yılda belli bir sayıda bina yapılmıştır. Spor sahası yapılmıştır. Alan yapılmıştır. Ama bunların gençlerin hayatını nereye getirdiği temel problemimizdir. Maalesef bakanlığınızın bütçesi artmamaktadır. Gençler nitelikli olarak hizmet alamamaktadır" ifadelerini kullandı.