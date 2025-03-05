Özcan Deniz İmar Kirliliği Suçlamasıyla İfade Verdi

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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) – Sanatçı Özcan Deniz, Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Özcan Deniz, "Tamamen mağdur pozisyonundayım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez" dedi.

Özcan Deniz, Sarıyer Uskumruköy'de sit alanı olan arazide kendisine ait üç villaya ruhsatsız ve izinsiz havuz ile ilave kapalı alan yapıldığı, garaj kısmının yaşam alanına çevrildiği iddiaları üzerine, "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı İmar Suçları Soruşturma Bürosu'na avukatlarıyla gelen Deniz'in, savcılıktaki ifadesi yaklaşık yarım saat sürdü.

"İnşaatın ruhsata aykırı yapıldığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum"

İfadesinin ardından adliye önünde açıklama yapan sanatçı Özcan Deniz, inşaat sahibinin kendisi olmadığını, evde oturan kişi olarak, inşaatın ruhsata aykırı yapıldığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar olduğunu söyledi. Özcan Deniz, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine, 'Bu, inşaatın yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin' diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı. Sonrasında belediyeye giderek yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulundum. Belediyeye 13 Ocak'ta başvurdum. İyi niyetli şekilde belediyeye gidip 'Burada ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş, ben de içinde oturan kişiyim ve mağdur tarafım. Bana yapı tadilat ruhsatı verin ki düzelteyim.' dedim. Belediye 14 Ocak'ta yani ben bu iyi niyetli müracaatı yaptıktan bir gün sonra şikayette bulunmuş. İnşaat 1,5 - 2 yıl kadar Deniz Film tarafından sürdürüldü, bu süreçte hiçbir dava söz konusu olmadı, şu an 'vay sen misin yasal yollara başvuran' muamelesi görüyorum. Tamamen mağdur pozisyonundayım.

"Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım"

Deniz Film, Ercan Deniz'e ait bir firma. Bu inşaat, benim finanslarımla Ercan Deniz tarafından yapıldı. Sonrasında talep ettiğimde ise verilmedi ve ben kendimi korumak için intifa hakkı aldım. Sonra da mallarımın bana iade edilmesi için dava açtım ve iş çok başka bir yere gitti. Kendisi de beyan etti zaten 'Orası yıkılacak, yıkılsın.' dedi. Sanki ben yapmışım gibi ekranlara çıkıp 'yıkılsın' dedi. Niyetini zaten biliyoruz. 'Orası yıkılsın ki arsa benim olsun. Madem evden çıkmıyorsun ben de evi yıktırayım, arsa benim, arsayı satayım parayı indireyim.' Böyle bir şey olmayacak. Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez."

Gazetecilerin soruları üzerine, önceki günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla birlikte içsel sıkıntılar yaşadığını dile getiren Deniz, "Ünlü birini güçlü, karşısındaki ünsüz birini zayıf zannediyor olabilirsiniz. Aslında ünlü biri güçsüz, zaafları olandır, kolay ateş edilebilen taraftır. Karşı taraf bunu çözdüğünde çok kolay saldırır. Sizin eliniz kolunuz bağlıdır, onlar gibi davranamazsınız. Maalesef bir sürü saçmalığın içindeyim şu an, akıl tutulması yaşıyorum. Nasıl çözüleceğine dair hiçbir fikrim yok. Bakın benim yerim burası, her şeyi burada arıyorum. Beni göreceğiniz yer burası." dedi.

Özcan Deniz, açıklamanın ardından adliyeden ayrıldı.