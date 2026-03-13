Özdağ: Adalet İçin İktidar Değişimi Gerek - Son Dakika
Özdağ: Adalet İçin İktidar Değişimi Gerek

13.03.2026 22:04
Ümit Özdağ, İzmir'de iftar programında adil paylaşım için iktidar değişimi gerektiğini vurguladı.

(İZMİR) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de katıldığı iftar programında, milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin yıl boyunca geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek "Türkiye'de adil bir paylaşım için iktidar değişimine ihtiyaç var" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Ramazan ayının sabır, şükür ve kanaat ayı olduğunu belirten Özdağ, Türkiye'de adaletin yılın her ayında sağlanması gerektiğini ifade etti.

İftar programında konuşan Özdağ, vatandaşlarla açık havada aynı sofrada buluşmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçen parti teşkilatına ve katılımcılara teşekkür etti. Özdağ şunları söyledi:

"12 ay adalet istiyoruz, kul hakkının yenmemesini istiyoruz"

"Ramazan sabır ayıdır, Ramazan şükür ayıdır, Ramazan kanaat ayıdır. Ancak Ramazan'ın aynı zamanda adalet ayı olması lazım. Ama ne yazık ki ne Ramazan'da adalet var ne de geriye kalan on bir ayda adalet var. Düşman ceza hukukunun uygulandığı, yurttaşların bir bölümünün iktidarı eleştirdiği için değişik eziyetlere maruz kaldığı, hapislere atıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ramazan kanaat, sabır, şükür ayıdır ama Ramazan aynı zamanda kul hakkının yenmediği ay olmalı. Ramazan'da da kul hakkının yendiğini görüyoruz. Geriye kalan on bir ayda da kul hakkının yendiğini görüyoruz. 12 ay adalet istiyoruz. 12 ay kul hakkının yenmemesini istiyoruz. Bayramların bayram gibi kutlanabildiği, Ramazanların gerçek Ramazan tadında yaşanabildiği bir Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz."

Ramazan'da oruç tutarız ama ekonomik krizden beri öyle bir Türkiye geçiyor ki insanlarımız sadece ramazanda oruç tutmuyorlar. Geriye kalan on bir ayda da aç tok, zorunlu oruçla 16 milyon 800 bin emekli, dul ve yetim yaşıyor. 28 bin lira maaşla hayata tutunmaya çalışan milyonlarca asgari ücretli yılın 365 gününde oruç tutmaya zorlanıyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Paylaşımın adil olması gerekiyor. Bunun için de Türkiye'de yeni bir iktidar gerekiyor. İnşallah önümüzdeki seçimler bu iktidarı değiştirecek ve hakça bir paylaşımı yapacak, düşman ceza hukukuna son verecek bir iktidar değişiminin önünü açacak. Bunu Türkiye'de gezdiğimiz her yerde somut işaretleriyle görüyoruz ve o noktaya doğru da Zafer Partisi olarak kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. İnşallah hep birlikte Türk milletinin zaferini kutlayacağız."

Zafer Partisi İl Başkanı Sinan Bezircioğlu, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Divan Kurulu üyelerimiz, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, teşkilatımızın kıymetli mensupları, şehidimiz Sinan Ateş'in kıymetli annesi ve ablası… ve bu güzel geceyi bizlerle paylaşan, bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hemşehrilerimiz İzmirliler, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün bu iftarda bizleri yalnız bırakmadınız. Bu mütevazı soframızda bizleri yalnız bırakmadınız. Bu sofra Zekeriya sofrası, bu sofra Halil İbrahim sofrası. Bu sofrada haram yok, bu sofrada kul hakkı yok. Bu sofra tertemiz Türklerin, Türk'ün sofrası. Bugün burada emeği geçen teşkilatımızın mensuplarına ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Ufak tefek aksaklıklar olduysa bizleri affedin. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İyi ki geldiniz. Bereketli olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Yaklaşan bayramınız mübarek olsun. Türkiye'nin zaferi olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Özdağ: Adalet İçin İktidar Değişimi Gerek - Son Dakika

İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
SON DAKİKA: Özdağ: Adalet İçin İktidar Değişimi Gerek - Son Dakika
