Özdağ, Anıtkabir'de Atatürk'ü andı

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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Zafer Partisi Lideri Özdağ ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Özdağ ve beraberindeki heyet, Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu ve dua etti. Özdağ, ziyarete ilişkin videoyu resmi X hasabından "Bugün Anıtkabir'de yine yüzbinler vardı" notuyla paylaştı.

Özdağ, bir diğer paylaşımında ise "Büyük Zaferlerin Büyük Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyor, yolundan ayrılmayacağımızın, devrimlerini ve kurduğu cumhuriyeti canımız pahasına koruyacağımızın sözünü veriyorum" ifadesine yer verdi.