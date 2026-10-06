Özdağ, Azerbaycan\'a yönelik organize sosyal medya saldırısını alçakça buldu

Özdağ, Azerbaycan'a yönelik organize sosyal medya saldırısını alçakça bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'den sosyal medya üzerinden Azerbaycan'a organize saldırı yapıldığını öne sürerek tepki gösterdi. Özdağ, bir millet iki devlet anlayışıyla kardeşliğe yönelik saldırıları kötü niyetli ve alçakça bulduğunu belirtti.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'den sosyal medya üzerinden Azerbaycan'a yönelik organize saldırılar yapıldığını öne sürerek, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik bu tür girişimlere tepki gösterdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ilişkin açıklama yaptı. Özdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'den sosyal medya üzerinden troller aracılığı ile kardeş ülke Azerbaycan'a yönelik organize bir saldırı yapılıyor! Bir millet, iki devlet anlayışıyla kardeşliğimize yönelik her türlü saldırı kötü niyetli ve alçakçadır! Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği"
Kaynak: ANKA
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