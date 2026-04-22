Özdağ'dan ABD Büyükelçisine Tepki

(İZMİR) – Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Beydağ ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışında konuştu. Özdağ, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Antalya Diplomasi Forumu'ndaki açıklamalarını eleştirerek, "Amerikan büyükelçisinin Türkiye'de bize üstten bakarak Orta Doğu'yu şöyle yönetin demeye hakkı yok" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir programı kapsamında, Beydağ'da partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını yaptı, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Özdağ, Tom Barrack'ın Antalya Diplomasi Forumu'ndaki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ABD'nin bölge politikalarını ve diplomatik yaklaşımını eleştirdi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Özdağ, şunları söyledi:

"Tom Barrack, meslekten diplomat değil, bir iş adamıdır ve Amerikan siyasal sisteminin yanlış uygulamalarından birisi de iş adamlarına, özellikle de başkanın yakın çevresinde onu ekonomik olarak desteklemiş iş adamlarına daha sonra büyükelçilik payesi verilerek dünyanın değişik başkentlerine yollanmalarıdır. Bu uygulama, Amerika'nın diplomatik ilişkilerine hiçbir zaman fayda getirmemiştir. Türkiye'de de Tom Barrack geldiğinden bu yana diplomasi ve uluslararası ilişkileri bilmeyen, bulunduğu ülkenin siyasetine ve halkına, Türk milletine saygı göstermeyen birçok açıklamasına şimdiye kadar defaatle şahit olduk. Bütün bu açıklamalarda Dışişleri Bakanlığı tarafından uyarılması gerekirken, aksine Hakan Fidan'ın zaman zaman Tom Barrack güzellemeleri yaptığına şahit olduk."

Gelinen aşamada, Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumunda yapmış olduğu konuşmada Orta Doğu'ya antidemokratik uygulamalar ve politikaları teklif olarak getirdi. Aynı zamanda üstenci bir dille bölgeyi ve ülkemizi adeta aşağılayarak konuştu. Şimdiye kadar uyarılmadığı için bunu yaparken de hiç 'Acaba ben yanlış bir şey yapıyor muyum?' diye düşünmedi. Bizim ne Tom Barrack'tan ne de bir başkasından ne Türkiye'de siyasal sistemin nasıl olacağıyla ilgili önerilere ihtiyacımız var. Ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da siyasal sistemlerin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir öneri yapabilecek durumu var."

"Amerikan sistemi büyük bir buhranın içerisinde"

Amerika Birleşik Devletleri'nin ağır bir siyasal ve anayasal krizden geçtiğini belirten Özdağ, şunları söyledi:

"Amerikan sistemi büyük bir buhranın içerisindedir ve bu buhran yeni başlamış bir buhran da değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemlerde baba Bush, oğul Bush. Sonra Clinton, sonra hanım Clinton'ın iddiaları, artık doğru muhakeme yapma yeteneği olup olmadığı tartışılan Biden'ın seçilmesi ve Biden'ın ikinci kez seçilecekken geri çekilmesi... Bu arada Trump'ın birinci dönemi, birinci dönemin kaos içerisinde bitmesi, Trump'ın ikinci seçilişi... Bütün bunlar Amerikan siyaset sisteminin nasıl ağır bir bunalımdan geçtiğini ve küçük bir Epstein dosyasıyla ilintili ekip haline geldiğini bize somut olarak gösteriyor. Amerikan devleti, kurumları bu durumu taşınamaz ve sürdürülemez olarak nitelendirerek başkanla ağır tartışmalara girmiş durumdalar. Sistem kendi içinde ilerleme kaydedemiyor, kilitleniyor ve kriz üzerine kriz yaşanıyor."

"Kimseden alacağımız ders yok"

Bütün bunlar olurken Amerikan büyükelçisinin Türkiye'de bize üstten bakarak Orta Doğu'yu şöyle yönetin demeye hakkı yok. Amerika'nın en yakın müttefikleri olan Arap ülkeleri bu bölgede on yıllarca Amerika'ya adeta koruma parası ödediler. Fakat son İran'a yapılan saldırı sonrasında ortaya çıkan gerçek şu ki, Amerika korumak için 100 milyarlarca dolar aldığı Arap müttefiklerinin hiçbirisini koruyamadı. Orta Doğu'da Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Soğuk Savaş dahil, prestijinin en dibe indiği, gücünü en fazla yitirmiş olduğu dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde Amerikan büyükelçisi Orta Doğu'yu şöyle yönetmelisiniz diye teklifte ve öneride bulunuyor. Biz Orta Doğu'yu Türk milleti olarak bütün milletlerden daha iyi biliyoruz. Çünkü Türk milletinin Orta Doğu'ya gelişi esasen Anadolu'ya gelişinden daha öncedir. Türk milletinin Anadolu'daki hakimiyeti bin senedir ama Orta Doğu'daki hakimiyeti daha da derinlere inmektedir. Onun için kimseden alacağımız ders yoktur bu konuda."