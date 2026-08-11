Özdağ'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i Anma Mesajı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 11 Ağustos 2017'de PKK tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. Özdağ, 'PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'i saygı ve rahmetle anıyorum' ifadesini kullandı.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 11 Ağustos 2017 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'i andı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'i saygı ve rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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