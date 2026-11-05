Özdağ, Ecevit'i 20. ölüm yıl dönümünde 'namuslu' siyasetin örneği olarak andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Özdağ, Ecevit'i 20. ölüm yıl dönümünde 'namuslu' siyasetin örneği olarak andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özdağ, Ecevit\'i 20. ölüm yıl dönümünde \'namuslu\' siyasetin örneği olarak andı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Bülent Ecevit'in 20. ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan mesaj paylaştı. Özdağ, Ecevit'i 'namuslu' siyasetin örneği ve Kıbrıs başta olmak üzere Türk milletinin menfaatleri için önemli işler yapan devlet adamı olarak saygı ve rahmetle andı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'de 'namuslu' siyaset de yapılabileceğinin en güzel örneklerinden biri olan, Kıbrıs başta olmak üzere Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda önemli işlere imza atan, devlet adamı Bülent Ecevit'i saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Özdağ, eski Başbakan ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 20. ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'de 'namuslu' siyaset de yapılabileceğinin en güzel örneklerinden biri olan, Kıbrıs başta olmak üzere Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda önemli işlere imza atan devlet adamı Bülent Ecevit'i saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bülent EcevitZafer PartisiÜmit ÖzdağPolitikaKıbrısGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:43
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 11:55:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Özdağ, Ecevit'i 20. ölüm yıl dönümünde 'namuslu' siyasetin örneği olarak andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android