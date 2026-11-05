Özdağ, Ecevit\'i 20. ölüm yıl dönümünde \'namuslu\' siyasetin örneği olarak andı

Özdağ, Ecevit'i 20. ölüm yıl dönümünde 'namuslu' siyasetin örneği olarak andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Bülent Ecevit'in 20. ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan mesaj paylaştı. Özdağ, Ecevit'i 'namuslu' siyasetin örneği ve Kıbrıs başta olmak üzere Türk milletinin menfaatleri için önemli işler yapan devlet adamı olarak saygı ve rahmetle andı.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'de 'namuslu' siyaset de yapılabileceğinin en güzel örneklerinden biri olan, Kıbrıs başta olmak üzere Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda önemli işlere imza atan, devlet adamı Bülent Ecevit'i saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
Özdağ, eski Başbakan ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 20. ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'de 'namuslu' siyaset de yapılabileceğinin en güzel örneklerinden biri olan, Kıbrıs başta olmak üzere Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda önemli işlere imza atan devlet adamı Bülent Ecevit'i saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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