Özdağ, Ecevit\'i 20. ölüm yıl dönümünde \'namuslu\' siyasetin örneği olarak andı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'de 'namuslu' siyaset de yapılabileceğinin en güzel örneklerinden biri olan, Kıbrıs başta olmak üzere Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda önemli işlere imza atan, devlet adamı Bülent Ecevit'i saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Özdağ, eski Başbakan ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 20. ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'de 'namuslu' siyaset de yapılabileceğinin en güzel örneklerinden biri olan, Kıbrıs başta olmak üzere Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda önemli işlere imza atan devlet adamı Bülent Ecevit'i saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.